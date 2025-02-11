Новинка уже представлена и придет на замену модели RX 7600 XT в Китае

Еще в 2023 году компания AMD выпустила видеокарту Radeon RX 7900 GRE, а затем модель данной серии среднего уровня RX 6750 GRE. По крайней мере, первая карта должна была стать специальным выпуском для китайского рынка, посвященным Золотому Кролику по китайскому календарю.

К удивлению геймеров, AMD анонсировала новую модель RX 7650 GRE. Учитывая смену календаря, теперь она должна была быть посвящена году Змеи, но несмотря на это компания AMD решила не изменять аббревиатуру GRE, однако, согласно сообщениям китайских СМИ, теперь эта аббревиатура обозначает «Great Radeon Edition».

Хотя эталонного дизайна данной модели не существует, AMD подтвердила, что карта использует эталонную систему охлаждения от RX 7600 XT. Этот кулер немного шире того, который используется для карт RX 7600, а за питание графической карты отвечают два 8-контактных разъема питания.

Как известно AMD не выпускает эталонную модель для международного рынка. Вместо этого были представлены только пользовательские варианты по цене от 2049 до 2099 юаней в зависимости от наличия заводского разгона и конструкции кулера. Несколько брендов, включая такие крупные как Sapphire, ASUS, PowerColor и китайская Vastarmor, представили свои собственные версии. Интересно, что о выходе данных моделей от Gigabyte или MSI пока ничего не сообщается.

Новинка уже выпущена в Китае, и её можно купить на местных торговых площадках или приобрести по более высокой цене в своей стране. Вызывает вопрос лишь целесообразность покупки данной модели, поскольку оригинальная RX 7600 XT, вероятно, предлагает лучшие характеристики по более низкой цене.

Стоит отметить, что AMD часто выпускает специальные линейки карт в определенных регионах, ограничивая при этом поставки новых моделей. Для карт на архитектуре RDNA 3 это означает более низкие поставки или отсутствие вообще моделей серии RX 7600 в Китае, где вместо этого пользователи могут приобрести только специальную серию RX GRE.