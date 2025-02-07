Инсайдер раскрыл спецификации процессоров линеек Intel Panther Lake и Wildcat Lake

Надежный инсайдер Jaykihn подтвердил полные характеристики процессоров будущих серий Panther Lake и Wildcat Lake. Ожидается, что эти продукты станут частью линейки Core Ultra 300, которая будет запущена в конце этого года.

По данным Intel, Panther Lake будет использовать техпроцесс Intel 18A и иметь производительные ядра Cougar Cove. Intel пока официально не подтвердила подробности Panther Lake. Однако исправления Linux указали, что серия Panther Lake предназначена исключительно для мобильных платформ, и последняя утечка, похоже, подтверждает это.

В настоящее время запланировано три варианта Panther Lake. Четвертый вариант упоминался ранее, но в этой утечке он не упоминается. Ключевая деталь заключается в том, что Panther Lake будет иметь до 16 ядер, включающих 4 производительных ядра, 8 энергоэффективных ядра и 4 LP-ядра. Конфигурация ядер с низким энергопотреблением, по-видимому, одинакова для всех вариантов Panther Lake, включая основную серию Wildcat Lake, которая также была раскрыта в этой утечке.

Panther Lake:

• До 16 ядер ЦП;

• До 12 ядер Xe3;

• До 180 TOPS AI;

• До 12 линий PCIe 5.0;

• Появится во 2 половине 2025 года на ноутбуках.

Wildcat Lake:

• До 6 ядер ЦП;

• До 2 ядер Xe3;

• До 40 TOPS AI;

• До 6 линий PCIe 4.0.

Для геймеров наиболее подходящим вариантом является модель 4P+8E+4LP+4Xe3. По сравнению с самой высокой конфигурацией она имеет в три раза меньше ядер ГП, но компенсирует это в три раза большим количеством линий PCIe 5.0, вероятно, предназначенных для дискретных ГП и твердотельных накопителей M.2. Версия Panther Lake с 12 ядрами Xe3 будет иметь меньше линий PCIe 5.0.

Jaykihn также подтвердил спецификации варианта серии U, в котором, как говорят, отсутствуют эффективные ядра. Его конфигурация похожа на Lunar Lake, за исключением ядер GPU, которые уменьшены вдвое при использовании более новой архитектуры Xe3. Wildcat Lake, по-видимому, представляет собой 6-ядерную версию только с 2 P-ядрами и 2 ядрами Xe3.

Показатели нейронных процессоров (NPU) указывают на то, что общее количество TOPS ИИ-платформы достигнет 180, что на 35% больше, чем у Lunar Lake.