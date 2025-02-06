AMD раскрыла планы по развитию линейки графических процессоров Instinct AI.

Путь AMD в бизнесе искусственного интеллекта не был особенно впечатляющим, поскольку компания не только не смогла извлечь выгоду из роста популярности данного сегмента рынка на раннем этапе, но и с ее линейкой ускорителей Instinct AMD не показала высоких продаж, подобных NVIDIA. Тем не менее будущее, безусловно, обещает быть светлым для компании, и в недавних отчетах о доходах AMD предоставила обновленную информацию о своей линейке Instinct, показав разработку ускорителей ИИ Instinct MI325X и MI350, а также дав представление о будущей линейке MI400.

Серия MI300X от AMD стала отличным шагом с точки зрения принятия на рынках, поскольку компания утверждает, что ускоритель был востребован такими компаниями, как Microsoft, IBM и Meta* (признана экстремистской на территории России), наряду с крупномасштабными кластерами ИИ и HPC, например, системой El Capitan. Интересно, что AMD решила начать массовое производство своего ускорителя ИИ следующего поколения Instinct MI350 к середине года, который изначально был запланирован на вторую половину 2025 года. Этот шаг был сделан в свете отмены Intel ускорителей Falcon Shores и оптимизма AMD в отношении рынка ИИ.

Это действительно интересно, учитывая, что Instinct MI350 от AMD будет основан на 3-нм технологическом процессе, предлагать до 288 ГБ памяти HBM3E и станет прямым конкурентом линейки NVIDIA Blackwell. Кроме того, Instinct MI350, как говорят, будет иметь архитектуру следующего поколения "CDNA 4" от AMD, которая покажет, насколько далеко AMD продвинулась с точки зрения повышения производительности между поколениями архитектур ИИ, давая представление о будущих планах AMD.

Еще одно интересное упоминание касается линейки ускорителей ИИ следующего поколения MI400 от AMD, которая, как говорят, будет использовать архитектуру "CDNA-next". Команда AMD подтвердила, что линейка должна быть запущена к 2026 году и, как говорят, будет предлагать конкурентоспособную производительность, вероятно, используя память HBM4 и многие другие инновации. В целом, AMD настроена оптимистично в отношении своего бизнеса ИИ, поскольку компания утверждает, что ожидает значительного увеличения доходов в ближайшие годы.