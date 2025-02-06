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Видеокарты AMD Radeon 9070 поступят в продажу в начале марта
Генеральный директор AMD Лиза Су раскрыла планы компании относительно видеокарт RDNA 4 в отчете о доходах

 AMD наконец-то объявила, когда планирует начать продавать долгожданные поклонниками видеокарты нового поколения Radeon RX 9070 XT и RX 9070. В своем сообщении о доходах за четвертый квартал 2024 года генеральный директор Лиза Су подтвердила, что пользовательские графические карты на архитектуре RDNA 4 поступят в продажу в начале марта 2025 года. Кроме того, глава компании AMD сообщила, что архитектура RDNA 4 должна показать намного более высокую скорость работы видеокарт при использовании трассировки лучей, а также получит поддержку собственной технологии масштабирования, основанной на искусственном интеллекте, призванной обеспечить игровой процесс в режиме 4K при высоких настройках графики.

 Эта информация соответствует вчерашней утечке, в которой говорилось, что AMD проведет специальное мероприятие по картам RDNA 4 в конце февраля. Однако на данный момент неизвестно, сколько именно видеокарт AMD собирается продемонстрировать общественности. Если судить по тизеру на CES 2025, то будут показаны только топовые модели Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070.

 Данные графические карты призваны составить конкуренцию GeForce RTX 5070 Ti от Nvidia, которая, по слухам, дебютирует через две недели, 20 февраля. Доктор Лиза Су говорит, что архитектура RDNA 4 обеспечивает значительно лучшую производительность трассировки, чем RDNA 3. Будет ли этого достаточно, чтобы поставить Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на один уровень с видеокартами Nvidia, покажет время. Кроме того, помощь в достижении новых высот производительности должна оказать технология масштабирования на базе искусственного интеллекта AMD FSR 4.0. Как говорится, поживём - увидим.

#amd #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rdna 4 #radeon rx 9070 xt #radeon rx 9070 #radeon rx 9000
Источник: notebookcheck.net
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