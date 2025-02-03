Купить новейшие видеокарты Nvidia RTX 5090 или RTX 5080 является весьма сложной задачей для покупателей по всему миру. Как обычно, главными виновниками такой ситуации являются ограниченное предложение, огромный спрос и перекупщики. Европейский союз не стал исключением. Похоже, что тем, кто находится в ожидании нового графического ускорителя RTX 5090, скорее всего, придется ждать до четырех месяцев.
Overclockers UK в своем сообщении заявляет, что все их запасы карт Nvidia RTX 5090 и RTX 5080 распроданы и никого это не удивило, а предварительные заказы на данный момент приостановлены. Более того, ритейлер также добавил, что GeForce RTX 5090, как ожидается, поступит на склад в течение следующих 3–16 недель, в то время как более доступная RTX 5080 должна появиться в течение следующих 2–6 недель.
Учитывая, что Nvidia RTX 5080 и RTX 5090 уже продаются по цене в несколько тысяч долларов, нет сомнений, что спекулянты извлекли из дефицита наибольшую выгоду. Стоит отметить, что RTX 5090 получила в основном положительные отзывы, несмотря на довольно скромный рост между поколениями, хотя история с RTX 5080 совсем иная, которая не смогла обеспечить какого-либо существенного скачка производительности по сравнению с RTX 4080 Super. Однако это, похоже, едва ли помешало энтузиазму игроков стать обладателями новых видеокарт несмотря на их дефицит и проделки спекулянтов.