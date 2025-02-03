Реальность дефицита, похоже, хуже чем кто-либо думал. Например, геймерам в Великобритании придется ждать несколько недель или даже месяцев, прежде чем они смогут купить новую видеокарту Blackwell.

Купить новейшие видеокарты Nvidia RTX 5090 или RTX 5080 является весьма сложной задачей для покупателей по всему миру. Как обычно, главными виновниками такой ситуации являются ограниченное предложение, огромный спрос и перекупщики. Европейский союз не стал исключением. Похоже, что тем, кто находится в ожидании нового графического ускорителя RTX 5090, скорее всего, придется ждать до четырех месяцев.

Overclockers UK в своем сообщении заявляет, что все их запасы карт Nvidia RTX 5090 и RTX 5080 распроданы и никого это не удивило, а предварительные заказы на данный момент приостановлены. Более того, ритейлер также добавил, что GeForce RTX 5090, как ожидается, поступит на склад в течение следующих 3–16 недель, в то время как более доступная RTX 5080 должна появиться в течение следующих 2–6 недель.

Учитывая, что Nvidia RTX 5080 и RTX 5090 уже продаются по цене в несколько тысяч долларов, нет сомнений, что спекулянты извлекли из дефицита наибольшую выгоду. Стоит отметить, что RTX 5090 получила в основном положительные отзывы, несмотря на довольно скромный рост между поколениями, хотя история с RTX 5080 совсем иная, которая не смогла обеспечить какого-либо существенного скачка производительности по сравнению с RTX 4080 Super. Однако это, похоже, едва ли помешало энтузиазму игроков стать обладателями новых видеокарт несмотря на их дефицит и проделки спекулянтов.