В настоящее время Apple Intelligence активирована в новейших устройствах компании по умолчанию, но необязательна для использования

С выходом iOS 18.3, iPadOS 18.3 и macOS 15.3 новейшая функция Apple на базе искусственного интеллекта Apple Intelligence теперь будет включена по умолчанию на всех совместимых устройствах. Хотя этот набор инструментов для работы искусственного интеллекта предлагает такие функции, как сводки сообщений, генерация изображений и улучшенное взаимодействие с Siri, он также требует значительного объема памяти. Официальная документация Apple подтверждает, что Apple Intelligence занимает до 7 ГБ памяти на iPhone, iPad и Mac.

Для пользователей, которые сталкиваются с ограниченным объемом памяти или просто не считают функции искусственного интеллекта полезными, есть возможность полностью отключить Apple Intelligence. После дезактивации локальные модели искусственного интеллекта удаляются с устройства, освобождая занятое ими пространство. Это может быть полезно для пользователей iPhone, имеющих дело с ограниченным объемом памяти, особенно для тех, кто не использует активно контент или улучшения, создаваемые искусственным интеллектом.

Чтобы отключить Apple Intelligence, пользователи могут перейти в «Настройки» на iPhone или iPad или в «Системные настройки» на Mac и открыть раздел «Apple Intelligence & Siri». Оттуда отключение Apple Intelligence запрашивает подтверждение, после чего система удаляет ресурсы, связанные с ИИ. Некоторые функции ИИ, такие как Writing Tools, Genmoji и Image Playground, больше не будут доступны. Стоит отметить, что всё-таки некоторые инструменты, такие как функция Clean Up в приложении Photos, могут оставаться доступными.

Функция Apple Intelligence в настоящее время недоступна на материковом Китае, и Apple не указала сроки его выпуска в этом регионе. Кроме того, только устройства, оснащенные новейшими чипами Apple, такие как iPhone 15 Pro, линейка iPhone 16, а также iPad и Mac серии M, поддерживают Apple Intelligence. Пользователи, которые обновились до iOS 18.2, также должны дать согласие, чтобы получить доступ к функциям ИИ.

Для тех, кто не уверен, стоит ли полностью отключать Apple Intelligence, Apple предоставляет возможности выборочного отключения отдельных функций через настройки приложения. Такие функции, как сводки сообщений в уведомлениях и инструменты помощи при письме, можно отключить, не удаляя полностью инструменты ИИ. Управляя этими настройками, пользователи могут настраивать устройство под себя, сохраняя контроль над хранилищем и функциональностью своего устройства.