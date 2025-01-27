Пока точно нельзя утверждать, что этим устройством будет Nothing Phone (3)

Компания Nothing готовится к выпуску следующего смартфона, и после нескольких дней загадочных тизеров наконец-то появилась точная дата анонса — 4 марта 2025 года.

Компания подтвердила запуск на своей странице в соцсети X* (запрещена на территории России), где также поделилась изображением, на котором, по всей видимости, демонстрируется модуль камеры телефона. Конструкция представляет собой модуль в форме таблетки с двумя выступающими вырезами, что намекает на возможность использования в телефоне тройной камеры.

Но тут-то все становится интереснее. Пока еще нет уверенности, является ли это долгожданным Nothing Phone (3) или совершенно другим устройством.

Ранее просочившееся в сеть электронное письмо от соучредителя Nothing Карла Пэя намекает, что компания планирует выпустить знаковый смартфон в первом квартале 2025 года. И слова, использованные в письме, предполагают, что это будет не Phone (3).

Поскольку март является последним месяцем квартала, тизер вполне может быть посвящен таинственному новому устройству.

Что касается Nothing Phone (3), то, судя по тому, что известно на данный момент, компания планирует выпустить его где-то в первой половине 2025 года. Nothing анонсировала прорывные инновации в пользовательском интерфейсе для будущей модели, что предполагает значительное обновление программного обеспечения или взаимодействия с пользователем.

Недавние данные с платформы Geekbench намекают на то, что Phone (3) может работать на базе чипсета Snapdragon 7s Gen 3 от Qualcomm. Указанное устройство имело 8 ГБ оперативной памяти, набрало 1149 баллов в одноядерном и 2813 баллов в многоядерном режимах и работало под управлением Android 15. Также не ожидается, что компания представит более мощную версию Phone (3) Pro, вероятно, как реального преемника Phone (2).

По слухам, помимо более мощного чипсета, Phone (3) будет оснащен 6,5-дюймовым OLED-дисплеем и может стоить около 600 долларов США.