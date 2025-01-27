В качестве игровых элементов игры в новинке используются субпиксели дисплея

Спустя несколько недель после того, как классическая мобильная игра Snake была сжата до 56-байтового QR-кода, появилась разработка, представляющая собой, вероятно, самую маленькую в мире версию игры. Она настолько мала, что для игры в нее потребуется использование микроскопа.

Микроскопическая версия Snake — это работа разработчика программного обеспечения Патрика Джиллеспи, который продемонстрировал эту удивительную игру на своем канале YouTube.

Джиллеспи объясняет в видео, что он создал игру JavaScript Snake 15 лет назад. Его целью было уменьшить ее до такой степени, чтобы игра использовала отдельные субпиксели монитора. Субпиксели — это меньшие компоненты, составляющие один пиксель на цифровом дисплее. Они бывают красного, зеленого и синего цветов, а изменение яркости отдельных компонентов позволяет создавать различные цвета, которые мы видим, глядя на дисплей.

Разработчик использовал свой iMac для проекта на основе браузера, поскольку его геометрия пикселей представляет собой субпиксели в виде полосок. Разработка проекта проходила не очень гладка, так как он постоянно пытался показывать только один цвет в каждом субпикселе. Зеленый субпиксель показывал немного красного и синего, что потребовало переключения на светодиодное цветовое пространство с более широкой гаммой.

Для тех, у кого нет микроскопа, но кто все равно хочет попробовать эту субпиксельную версию Snake, в нее можно играть в веб-браузере с максимальным увеличением, хотя также нужно будет использовать функцию экранной лупы Windows, установленную на максимум. Конечно, это не будет так эффектно выглядить, как использование настоящего микроскопа.

Ознакомиться с игрой Snake от Gillespie можно на личном сайте разработчика, а также можно взглянуть на код игры на GitHub, чтобы узнать больше о том, как она была создана.

Это вторая необычная версия Snake в этом месяце. Пару недель назад разработчик под ником donno2048 сумел сжать игру до всего лишь 56 байт, сделав ее достаточно маленькой, чтобы закодировать в один QR-код. Демонстрацию этого проекта можно посмотреть по данной ссылке.