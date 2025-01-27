Линейка процессоров AMD Ryzen AI Max Strix Halo была представлена на выставке CES 2025. Чипы представляют собой совершенно новую конструкцию, ориентированную на энтузиастов и ноутбуки уровня рабочих станций, предлагая характеристики, которых еще не было на мобильных платформах.
Напомню, что линейка AMD Strix Halo основана на новейшей архитектуре Zen 5 для центрального процессора и графической архитектуре RDNA 3.5. Эти чипы основаны на трех кристаллах, два из которых являются CCD-матрицами, а один из них — IOD, с размещенным в нем графическим блоком. Кристаллы соединены между собой с помощью технологии Infinity Fabric нового поколения, а также имеется новый интерфейс памяти, обеспечивающий общую пропускную способность до 256 ГБ/с. Каждый APU Ryzen AI Max будет оснащен нейронным сопроцессором XDNA 2 производительностью 50 TOPS, что позволит максимально эффективно использовать возможности искусственного интеллекта.
Флагманом линейки является процессор AMD Ryzen AI Max+ 395. Этот чип оснащен 16 ядрами и 32 потоками. APU работает на базовой частоте 3,0 ГГц и на частоте 5,1 ГГц в режиме ускорения. Также чип включает 16 МБ кэш-памяти L2 и 64 МБ кэш-памяти L3. Уровень TDP составляет 55 Вт, который также можно установить в диапазоне от 45 до 120 Вт. Что касается встроенной графики, то покупатели получат Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками, работающими на частоте до 2900 МГц.
AMD поделилась несколькими результатами тестов AMD Ryzen AI Max+ 395 во время своей презентации на выставке CES, но теперь у у компании появились новые цифры, сравнивающие чип с мобильной графической картой NVIDIA GeForce RTX 4070. Результаты RTX 4070 были получены на ноутбуке ASUS ROG Flow Z13 для нескольких игр на высоких настройках в режиме 1080p. Цифры отражают исходную производительность, поэтому здесь не учитывается влияние масштабирования или генерации кадров.
Во всех 17 протестированных играх AMD Ryzen AI Max+ 395 смог превзойти графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков. Пока неизвестно, какие настройки питания использовались для тестирования обеих систем, но видно, что Ryzen AI Max+ 395 и его графика Radeon 8060S обеспечивают более чем на 50% высокую производительность, достигая 68% в Borderlands 3.
В среднем процессор на 23,2% лучше, чем RTX 4070, что весьма неплохо, поскольку показывает, что интегрированные чипы AMD теперь могут конкурировать с высокопроизводительными дискретными графическими процессорами для ноутбуков.
Стоит отметить, что это графическая архитектура RDNA 3.5, поэтому можно ожидать еще более высокой производительности от APU на базе RDNA 4 аналогичной конфигурации, хотя они, скорее всего, появятся ещё нескоро. Учитывая все вышесказанное, можно констатировать, что гибридные процессоры AMD Ryzen AI Max+ линейки Strix Halo обещают стать отличным выбором для любителей высокопроизводительных ноутбуков.