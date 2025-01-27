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AMD Ryzen AI Max+ 395 с Radeon 8060S до 68% быстрее RTX 4070 в играх
AMD представила очередные тесты своего флагманского мобильного процессора в 17 играх, где встроенная графика чипа не оставляет шансов мобильной RTX 4070

 Линейка процессоров AMD Ryzen AI Max Strix Halo была представлена на выставке CES 2025. Чипы представляют собой совершенно новую конструкцию, ориентированную на энтузиастов и ноутбуки уровня рабочих станций, предлагая характеристики, которых еще не было на мобильных платформах.

 Напомню, что линейка AMD Strix Halo основана на новейшей архитектуре Zen 5 для центрального процессора и графической архитектуре RDNA 3.5. Эти чипы основаны на трех кристаллах, два из которых являются CCD-матрицами, а один из них — IOD, с размещенным в нем графическим блоком. Кристаллы соединены между собой с помощью технологии Infinity Fabric нового поколения, а также имеется новый интерфейс памяти, обеспечивающий общую пропускную способность до 256 ГБ/с. Каждый APU Ryzen AI Max будет оснащен нейронным сопроцессором XDNA 2 производительностью 50 TOPS, что позволит максимально эффективно использовать возможности искусственного интеллекта.

 Флагманом линейки является процессор AMD Ryzen AI Max+ 395. Этот чип оснащен 16 ядрами и 32 потоками. APU работает на базовой частоте 3,0 ГГц и на частоте 5,1 ГГц в режиме ускорения. Также чип включает 16 МБ кэш-памяти L2 и 64 МБ кэш-памяти L3. Уровень TDP составляет 55 Вт, который также можно установить в диапазоне от 45 до 120 Вт. Что касается встроенной графики, то покупатели получат Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками, работающими на частоте до 2900 МГц.

 AMD поделилась несколькими результатами тестов AMD Ryzen AI Max+ 395 во время своей презентации на выставке CES, но теперь у у компании появились новые цифры, сравнивающие чип с мобильной графической картой NVIDIA GeForce RTX 4070. Результаты RTX 4070 были получены на ноутбуке ASUS ROG Flow Z13 для нескольких игр на высоких настройках в режиме 1080p. Цифры отражают исходную производительность, поэтому здесь не учитывается влияние масштабирования или генерации кадров.

 Во всех 17 протестированных играх AMD Ryzen AI Max+ 395 смог превзойти графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков. Пока неизвестно, какие настройки питания использовались для тестирования обеих систем, но видно, что Ryzen AI Max+ 395 и его графика Radeon 8060S обеспечивают более чем на 50% высокую производительность, достигая 68% в Borderlands 3.

 В среднем процессор на 23,2% лучше, чем RTX 4070, что весьма неплохо, поскольку показывает, что интегрированные чипы AMD теперь могут конкурировать с высокопроизводительными дискретными графическими процессорами для ноутбуков.

 Стоит отметить, что это графическая архитектура RDNA 3.5, поэтому можно ожидать еще более высокой производительности от APU на базе RDNA 4 аналогичной конфигурации, хотя они, скорее всего, появятся ещё нескоро. Учитывая все вышесказанное, можно констатировать, что гибридные процессоры AMD Ryzen AI Max+ линейки Strix Halo обещают стать отличным выбором для любителей высокопроизводительных ноутбуков.

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Источник: wccftech.com
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