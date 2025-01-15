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В новой линейке видеокарт Nvidia только RTX 5090 получила прирост чистой производительности
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 может ждать провал.

 Компания Nvidia сделала несколько смелых заявлений на презентации серии RTX 50 на выставке CES 2025. Одно из них гласило, что GeForce RTX 5070 в некоторых случаях будет работать наравне с текущим флагманом компании - RTX 4090. Теперь на сайте Computerbase появилось несколько собственных тестов графических процессоров на базе архитектуры Blackwell. Они демонстрируют, как карты GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 показывают себя в сравнении со своими аналогами на архитектуре Ada Lovelace.

 Игры Resident Evil 4 и Horizon Forbidden West демонстрируют настоящую мощь новой флагманской видеокарты GeForce RTX 5090 от Nvidia. По сравнению с GeForce RTX 4090 новинка работает примерно на 25% быстрее на новом графическом процессоре Blackwell без масштабирования с помощью использованием искусственного интеллекта, в то время как последняя работает примерно на той же скорости, но с использованием более старой версии технологии DLSS.

 Однако при использовании DLSS 4.0 в некоторых играх, таких как Black Myth: Wukong, Alan Wake 2 и Star Wars: Outlaws, производительность увеличивается более чем в 2 раза. Несмотря на то, что GeForce RTX 5090 изначально может запускать эти игры на максимальных настройках, DLSS 4.0 позволяет увеличить частоту кадров в 5 раз, согласно тестам Nvidia.

 С GeForce RTX 5080 дела обстоят гораздо менее впечатляюще. Без DLSS она едва ли обеспечивает какой-либо прирост производительности по сравнению с RTX 4080. Этого следовало ожидать, поскольку обе модели не так уж сильно отличаются по объему VRAM и количеству ядер CUDA, а по какой-то причине дополнительная мощность и модули GDDR7 на RTX 5080, похоже, не особо ей помогают.

 Несмотря на то, что GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070 оснащены существенно большим объемом памяти, к тому же относящейся к новому стандарту GDDR7, чем RTX 4070 Ti и RTX 4070 похвастаться не могут, однако, это не приводит к существенному повышению производительности в играх. И снова двузначный прирост возможен только при включении DLSS 4.0. Вероятно, это будет обязательным условием для всей линейки Blackwell, включая модели для ноутбуков.

 Хотя некоторые посчитают GeForce RTX 5090 достаточно мощной, чтобы заменить текущую модель RTX 4090, но остальная часть линейки, похоже, не предлагает особых улучшений при переходе от поколения к поколению. Конечно, такие технологии, как DLSS 4 и Neural Rendering, заслуживают внимания, но с чисто технической точки зрения.

 Тем не менее серия GeForce RTX 50 должна стать привлекательной покупкой для владельцев видеокарт более старых поколений. В частности, GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070 должны выступать в качестве достойных карт для режима с разрешением 1440p и 1080p соответственно. Однако для пользователей будет лучше воздержаться от любых покупок новых карт Nvidia, пока AMD не представит свои видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на базе архитектуры RDNA 4, которые, судя по ранним утечкам, выглядят довольно многообещающе как с точки зрения производительности, так и стоимости.

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Источник: notebookcheck.net
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