Предполагается, что новые смартфоны станут переименованными версиями Redmi K80 и Redmi K80 Pro

Теперь, когда бренд Poco запустил серию Poco X7 по всему миру, настала очередь выпустить следующую и более премиальную серию Poco F7. Ожидается, что линейка будет включать три модели: стандартный Poco F7, Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra. Модель Ultra является новым дополнением для серии Poco F. Теперь она, как и версия Pro, появилась в списке телекоммуникационных компаний Индонезии.

Устройства были замечены в нормативном списке с указанием номеров моделей и торговых названий: 24117RK2CG для Poco F7 Pro и 24122RKC7G для версии Poco F7 Ultra. Интересно, что стандартная модель в списке отсутствует, можно ожидать, что она рано или поздно также появится.

Ранее Poco F7 Pro уже получил сертификаты TDRA и IMDA, что подтверждает его номер модели 24117RK2CG. В списке IMDA указана поддержка 5G, Bluetooth, NFC и Wi-Fi.

Дополнительные сведения от FCC показывают, что модель Pro будет оснащена аккумулятором емкостью 5830 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и новой операционной системой HyperOS 2.0 от Xiaomi. Стандартными вариантами подключения являются 5G NR, 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.4.

Тем временем модель Poco F7 Ultra также получил сертификаты FCC и IMDA. По данным FCC, модель Ultra будет предлагаться в конфигурациях с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ, а также 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ, и будет работать под управлением HyperOS 2 на базе Android 15. Флагманская модель также получит возможности подключения по интерфейсам Wi-Fi 7 и Bluetooth BR/EDR/LE.

Ходят слухи, что Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra могут оказаться переименованными версиями Redmi K80 и K80 Pro соответственно. Если это правда, то модель Pro может быть оснащена предыдущим флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, а модель Ultra может дебютировать с новым процессором Snapdragon 8 Elite.

Интересно, что выход Poco F7 Pro и F7 Ultra в Индии выглядит весьма туманным, поскольку Poco F6 Pro в прошлом году не вышел на индийский рынок. Поэтому, если Xiaomi не пересмотрит свою стратегию, эти модели могут не попасть к индийским потребителям.