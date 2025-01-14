Intel Core Ultra 9 285H превосходит Ryzen AI 9 365 в синтетических тестах, но игровая производительность остается на уровне процессоров Meteor Lake

Процессоры Intel Arrow Lake-H были протестированы Golden Pig Upgrade Pack в его последнем обзоре на Bilibili. Протестированные модели включают 16-ядерный чип Core Ultra 9 285H и 14-ядерный Core Ultra 5 225H, хотя основное внимание уделяется флагманскому варианту.

Архитектура Arrow Lake-H немного отличается от своего настольного аналога, поскольку оснащается ядрами LPE. Поскольку Intel не дала особых разъяснений, нет точной информации относятся ли эти ядра к Skymont или Crestmont. В последнем случае Arrow Lake-H, вероятно, повторно использует чипсет из Meteor Lake-H, но с выводами пока торопиться не стоит. Производительные и эффективные ядра используют архитектуры Lion Cove и Skymont соответственно без поддержки Hyper-Threading.

Модель Core Ultra 9 285H предлагает 16 ядер (шесть P-ядер, восемь E-ядер и два LPE-ядра) и 16 потоков с турбочастотой 5,4 ГГц. Более ориентированный на массовый сегмент чип Core Ultra 5 225H оснащается 14 ядрами (четыре P-ядра, восемь E-ядер и два LPE-ядра), демонстрируя все еще впечатляющую частоту в режиме ускорения до 4,9 ГГц. Эти процессоры сравнивались с чипом AMD Ryzen AI 9 365, включающим 10 ядер, четыре из которых относятся к Zen 5, а шесть - к Zen 5c) и 20 потока, и высокопроизводительным Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами (четыре Zen 5 и восемь Zen 5c) и 24 потоками.

Представленные изображения указывают на то, что обзор был проведен на последней серии ноутбуков IdeaPad от Lenovo на базе Arrow Lake. Что касается тестирования, то Core Ultra 9 285H вырывается вперед по сравнению с конкурентами в Cinebench R23 и R24. В одноядерном тесте Core Ultra 9 285H опережает своего предшественника на 13% с впечатляющим повышением до 26% при переходе к многоядерным нагрузкам. Однако по сравнению с чипами все выглядит уже не так радужно.

Ограниченный всего 50 Вт мощности, флагманский процессор Intel Arrow Lake-H не может обогнать Ryzen AI 9 365 и значительно отстает от Ryzen AI 9 HX 370. Это довольно интересно, поскольку настольный Arrow Lake был намного быстрее представителей AMD Zen 5 в сценариях с ограниченной мощностью. Невыразительный показатель эффективности можно отнести к условиям тестирования.

Интегрированный графический процессор в Arrow Lake-H основан на модифицированной версии Alchemist с ядрами XMX. Самый значительный прогресс наблюдается в трассировке лучей, где Arrow Lake опережает Meteor Lake почти на 88%.

То же самое нельзя сказать об играх, где графика AMD Radeon 880M постоянно показывает более высокие результаты, причем с некоторым отрывом. Здесь Alchemist+ дает мало или совсем не дает преимуществ стандартному Alchemist. Как ни странно, ядра Xe2 в чипах Lunar Lake является полной противоположностью, хотя он испытывает трудности в синтетике, но сумел укрепить свои позиции самого быстрого игрового iGPU, обойдя даже Radeon 890M.

После перехода на дезагрегированную конструкцию Intel, вероятно, будет использовать тот же кристалл CPU с настольного варианта Arrow Lake на мобильных устройствах. В своем докладе Intel не стала подробно обсуждать архитектуру Arrow Lake-H, поэтому сейчас об этом можно только догадываться.