Новый чипсет будет использовать архитектуру, отличную от оригинального Snapdragon 8 Elite

Компания Qualcomm, как сообщается, готовится выпустить Snapdragon 8s Elite (SM8735), новый чипсет субфлагманского класса, призванный сократить разрыв в производительности между премиальными и среднебюджетными устройствами. Утечки предполагают, что новая однокристальная система обеспечит впечатляющую производительность, конкурируя даже с прошлогодним чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, сохраняя при этом более конкурентоспособную цену.

По словам известного инсайдера Digital Chat Station, ожидается, что Snapdragon 8s Elite наберет около 2 миллионов баллов d AnTuTu, что поместит его в аналогичный диапазон производительности с устройствами на базе Snapdragon 8 Gen 3, хотя и немного отстает.

Инсайдер также говорит, что новый чипсет не будет использовать специально разработанные Qualcomm ядра Oryon, которые были представлены вместе с Snapdragon 8 Elite. Вместо этого он будет полагаться на более традиционную архитектуру ЦП, включающую основное ядро Cortex-X4 и эффективные ядра Cortex-A720, что и приведет к производительности, аналогичной Snapdragon 8 Gen 3.

Также ожидается, что он продемонстрирует небольшое падение производительности в задачах, интенсивно использующих графический процессор, по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Этот компромисс может быть стратегическим шагом Qualcomm для оптимизации энергопотребления и поддержания конкурентоспособных цен для сегмента среднего класса.

Чипсет SM8735 ранее был замечен в программном обеспечении HyperOS от Xiaomi в начале этого года. По слухам, он может быть установлен на будущих устройствах, таких как Redmi Turbo 4 Pro или Redmi K90.

Digital Chat Station также сообщает, что Snapdragon 8s Elite, вероятно, получит широкое распространение среди ведущих брендов, производящих смартфоны. Наряду с Xiaomi, такие производители, как Honor, iQOO и Oppo, по слухам, также разрабатывают сверхтонкие телефоны, ориентированные на фотовозможности, на базе этого чипсета. Ожидается, что эти смартфоны начнут выходить на рынок в апреле, что намекает на возможную презентацию 8s Elite в марте или апреле.

Появление Snapdragon 8s Elite усилит конкуренцию в верхнем сегменте среднего класса, подтолкнув производителей к выпуску еще более мощных и многофункциональных устройств по привлекательным ценам. Потребители также могут увидеть более широкий спектр высокопроизводительных устройств по более доступным ценам, предлагая убедительную альтернативу флагманским устройствам для тех, кто ищет мощный и многофункциональный смартфон, но не желает переплачивать.