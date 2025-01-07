К сожалению подробности о характеристиках GPU пока не были представлены и, вероятно, будут раскрыты компанией AMD на CES 2025.

Компания ASUS сегодня представила две видеокарты нового поколения на базе графических процессоров AMD, относящиеся к линейкам TUF и PRIME. Речь идет о моделях Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. Это является первым официальным подтверждением того, что обе графические карты будут комплектоваться 16 ГБ видеопамяти, но подробности AMD не упоминает.

"Эти видеокарты, оснащенные новейшей архитектурой RDNA 4 и великолепными 16 ГБ видеопамяти, обещают превосходные игровые возможности на долгие годы", - заявили в ASUS.

ASUS подтверждает, что представители серии TUF Edition будут выпущены с заводским разгоном на обеих моделях на архитектуре RDNA 4. Однако к сожалению компания пока не раскрывает подробностей о характеристиках графических процессоров, включая тактовые частоты и количество вычислительных модулей. Однако удивляться этому не стоит, так как на данный момент существует эмбарго на раскрытие этой информации от AMD, которая сама раскроет технические характеристики и поддерживаемые технологии её новыми GPU на специальном мероприятии в рамках выставки CES 2025. Компания ASUS лишь акцентирует внимание на собственных технологиях и разработках, например, что серия TUF оснащена технологией 0 dB и тремя вентиляторами Axial-tech с одиннадцатью лопастями. Каждая карта также оснащена задней металлической пластиной (бэкплейтом).

Серия Radeon RX 9070 TUF от ASUS также оснащена переключателем Dual-BIOS, функцией, которая обычно не встречается на графических ускорителях AMD от ASUS. Этот переключатель позволяет пользователям выбирать между тихим и производительным режимами работы.

Некоторые пользователи будут рады узнать, что в линейке карт RX 9070 компания ASUS решила заменить традиционную термопасту на графические термопрокладки с фазовым преобразованием. Это нововведение, обычно используемое энтузиастами, улучшает рассеивание тепла и снижает температуру с минимальными затратами. Глядя на представленные изображения, можно увидеть организацию системы питания видеокарт. Не трудно заметить что и модель PRIME и представитель более премиальной линейки TUF оснащены тремя 8-контактными разъемами питания. Об использовании более современного разъема 12V-2X6, способного передавать до 600 Вт мощности, пока ничего неизвестно.

ASUS также подтверждает, что видеокартам Radeon RX 9070 XT и RX 9070 для работы потребуется наличие блока питания мощностью не менее 750 Вт. Однако компания не раскрыла фактическое значение TDP для каждой конкретной модели.