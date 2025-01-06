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Microsoft продолжит переносить функции Windows 11 24H2 в Windows 11 23H2
Windows 11 23H2 продолжает получать некоторые новые функции, в том числе те, которые изначально появились в версии Windows 11 24H2

 Если вы все еще используете Windows 11 23H2, то получите две новые функции в предстоящем накопительном обновлении, которое, как ожидается, выйдет через несколько недель. Одной из этих функций являются метки для действий контекстного меню, а другой — сочетание клавиш CTRL + ALT для лупы. Позже пользователи также получат новый раздел «О программе» > «Системный интерфейс» в настройках.

 Как вы, вероятно, знаете, Windows 11 24H2 является новейшей версией системы Windows 11 по состоянию на январь 2025 года, и она до сих пор доступна не всем из-за нескольких известных проблем, включая ошибку, из-за которой компьютеры с установленной игрой Assassin's Creed Origins получают черный экран и ограничение доступа.

 В Windows 11 23H2 с обновлением KB5048808, которое было распространено среди тестировщиков на бета-канале, есть новая функция, которая добавляет метки к быстрым действиям в контекстном меню.

 Как показано на снимке экрана выше, Microsoft включила метки для копирования, переименования, совместного использования, вырезания и удаления. Ранее предполагалось, что эти ярлыки будут эксклюзивными для Windows 11 версии 24H2, но теперь они появятся и в Windows 11 23H2.

 На данный момент доступ к обновленной функции ограничен бета-тестерами, но эти изменения в конечном итоге появятся в рабочей версии Windows 11 23H2, возможно, к апрелю 2025 года или чуть позже. Вполне возможно, что обновление выйдет наоборот немного раньше, поскольку в конечном итоге это зависит от планов Microsoft.

 Но это не единственная функция из Windows 11 24H2, которая появится в Windows 11 23H2. Не будет удивительным, если Microsoft представит больше возможностей из Windows 11 24H2. Например, в прошлом Microsoft добавляла встроенную поддержку архивов 7z и TAR в версии 23H2/22H2 из Windows 11 24H2.

 Windows 11 23H2 также получила некоторые улучшения для Проводника, включая изменение, которое исправляло/удаляло линию между вкладкой и панелью навигации при масштабе 100%.

 Microsoft также недавно обновила лупу в Windows 11 23H2, включив в нее поддержку сочетаний клавиш: CTRL + ALT + Минус. Это позволяет пользователям переключаться между текущим уровнем масштабирования и 1-кратным увеличением.

 Чтобы упростить задачу пользователям мыши, Microsoft теперь также добавила функцию для сброса масштаба по размеру экрана и до последних/предпочтительных кнопок настройки.

 Улучшения лупы должны стать доступны всем в феврале 2025 года и стать дополнительным обновлением на четвертой неделе января 2025 года.

 Кроме того, Windows 11 23H2 получит обновление пользовательского интерфейса системных настроек на основе карт в следующем выпуске.

 Как показано на снимке экрана выше, новый системный пользовательский интерфейс будет отображать основные характеристики ПК и, наконец, указывать количество памяти графического процессора.

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Источник: windowslatest.com
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