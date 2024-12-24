Предполагается, что ноутбуки со столь мощной пассивной системой охлаждения появятся не раньше 2027 года

Компания Ventiva представила новую систему охлаждения, получившую название ICE9, которая может эффективно охлаждать ноутбуки с процессорами мощностью до 40 Вт, при этом оставаясь абсолютно бесшумным.

В системе ICE9 используется запатентованный движок ионного охлаждения Ventiva, который генерирует воздушный поток без каких-либо движущихся частей. Вместо традиционных вентиляторов он перемещает ионизированные молекулы воздуха внутри электрического поля, отводя тепло от процессоров. Этот инновационный подход позволяет создавать ультратонкие и абсолютно бесшумные ноутбуки.

Первоначально Ventiva продемонстрировала свою технологию ICE для маломощных ноутбуков с процессорами, потребляющими до 15 Вт. С тех пор компания увеличила мощность до 25 Вт, которая доступна в настоящее время. Однако новый порог в 40 Вт сделает технологию пригодной для гораздо более мощных систем. Ventiva также предлагает пакет, сочетающий в себе передовые инструменты и алгоритмы мониторинга, которые, по ее утверждению, позволят производителям ноутбуков создавать изящные, высокопроизводительные модели толщиной менее 12 мм.

Отсутствие вентиляторов также, вероятно, повысит надежность ноутбуков по сравнению с традиционными системами охлаждения на основе вентиляторов в долгосрочной перспективе. Отказ от вентиляторов может освободить место для дополнительных компонентов или более крупных батарей, предоставляя производителям больше гибкости при проектировании своих портативных компьютеров.

Интеграция мощных чипов в ультрапортативные ноутбуки представляет собой серьезную проблему с температурой. В недавно опубликованном официальном документе Ventiva подчеркивает тонкий баланс между требованиями к охлаждению и обеспечением бесшумности и компактности устройства. В документе исследуется, как производители оценивают эти компромиссы на основе своих текущих планов развития продуктов.

Как отмечает портал Tom's Hardware, ICE9 нельзя просто встроить в существующие ноутбуки, которые полагаются на поток воздуха, создаваемый вращающимися вентиляторами. Чтобы в полной мере воспользоваться возможностями ионного охлаждения, производителям необходимо будет разработать новое шасси, специально оптимизированное для низкого статического давления.

Первая волна ноутбуков Ventiva мощностью 25 Вт, оснащенных системой ICE9, планируется дебютировать на выставке CES 2025 в январе. Что касается ноутбуков с TDP мощностью 40 Вт, оснащенных этой технологией, то их появление на рынке состоится не раньше 2027 года.

"Наша технология ICE трансформирует рынок электроники, создавая новую волну бесшумных, интеллектуальных теплопередающих решений, а наши последние результаты подчеркивают замечательную масштабируемость решения ICE9", — сказал Карл Шлахте, генеральный директор Ventiva.