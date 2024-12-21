Компьютер получит пять конфигураций с процессорами от Core Ultra 5 226 до Core Ultra 9 288V и до 32 ГБ оперативной памяти, но будет лишен дискретной графической карты

По мере приближения ожидаемого мероприятия CES 2025 сегмент мини-ПК постепенно разогревается, поскольку множество брендов готовятся анонсировать множество новых ПК формата SFF с существующими и будущими линейками мобильных процессоров AMD и Intel. Asus уже сняла покровы тайны со своего мини-ПК NUC 14 Pro AI. Эта система, безусловно, выглядит заманчиво.

Система впечатляюще компактна, ее объем составляет всего 0,6 литра. Работая на процессорах серии Intel Core Ultra 200V Lunar Lake, новый NUC 14 Pro может быть оснащен процессором Core Ultra 9 288V в паре с 32 ГБ встроенной памяти LPDDR5X-8533. Неудивительно, что дискретная графика не входит в состав ПК, и компьютеру приходится полагаться на достаточно мощную встроенную графику. К сожалению, поддержка интерфейса OCuLink отсутствует, что не позволит подключать внешнюю графическую карту.

Что касается системы хранения и подключения, то мини-ПК есть чем похвастаться. NUC 14 Pro AI оснащен одним слотом M.2 2280, который позволяет подключить NVMe накопитель объемом до 2 ТБ. Хотя второй слот M.2 был бы не лишним, но его отсутствие можно простить из-за компактности системы. NUC 14 также оснащен множеством портов, включая два порта Thunderbolt 4, два порта USB 3.2 Gen1 Type-A, два порта USB 3.2 Gen2 Type-A, порт HDMI и, наконец, порт 2.5G LAN. Беспроводное подключение обеспечивается новейшим интерфейсом WiFi 7, а также по Bluetooth 5.4. Также система имеет сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации, а также встроенный динамик, хотя его качество звучания, вероятно, будет не самым лучшим.

О ценах устройства пока ничего не известно, но более подробная информация должна появиться в самое ближайшее время. До CES осталось уже совсем немного времени. Тем кто не хочет ждать новинку, можно обратить внимание на мини-ПК Minisforum UM890 Pro, который является отличной альтернативой, несмотря на использование в нем процессоров текущего поколения. В любом случае, мини-ПК Asus NUC 14 Pro AI станет отличным дополнением к стремительно растущему ассортименту мини-ПК на рынке.