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Intel готовит к выходу процессоры Wildcat Lake начального уровня
Новые процессоры должны прийти на замену чипам Pentium и Celeron и иметь большую производительность

 Согласно недавно обнаруженным отгрузочным манифестам, компания Intel разрабатывает новую серию процессоров под кодовым названием «Wildcat Lake», которая может прийти на смену её линейке начального уровня «Intel Processor» на базе кристаллов Alder Lake-N. Документы, опубликованные x86deadandback, предполагают, что эти чипы будут выпущены уже в следующем году для использования на легких ноутбуках и мини-ПК. В отгрузочных записях от 30 октября упоминается оборудование, совместимое с сокетами BGA 1516, размером 35 x 25 мм, что указывает на проведение ранних тестовых испытаний. Ожидается, что эти процессоры будут производиться с использованием передового технологического процесса Intel 18A, то есть используя тот же производственный процесс, что и будущая серия Panther Lake. Ранние технические характеристики Wildcat Lake указывают на гибридную архитектуру, объединяющую высокопроизводительные ядра следующего поколения «Cougar Cove» с ядрами «Darkmont» с низким энергопотреблением (LPE) в конфигурации 2P+4LPE.

 Эта конструкция, судя по всему, разделяет основные кластеры, отказываясь от традиционных общих схем кольцевых шинных, аналогичных подходу, использованному в процессорах Intel Lunar Lake и Arrow Lake. Хотя точное позиционирование линейки Wildcat Lake в продуктовом ассортименте Intel остается неясным, она может стать модернизированной заменой для семейств процессоров Pentium и Celeron. Эти чипы традиционно используются в таких устройствах, как Chromebook, встраиваемых системах и домашних серверах, а новая серия потенциально предлагает значительные улучшения производительности для этих сегментов рынка. Ожидается, что процессоры будут работать в диапазоне мощности TDP менее двухзначного значения, что позиционирует их ниже более мощной серии Lunar Lake. Графические возможности, вероятно, будут значительно скромнее, чем у архитектуры Xe2 в чипах Lunar Lake, что соответствует начальному уровню.

#intel #процессоры #процессоры intel #pentium #celeron #lunar lake #intel wildcat lake
Источник: techpowerup.com
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