Компания Nintendo еще официально не представила Switch 2, но известный производитель аксессуаров уже продемонстрировал свой защитный чехол для игровой консоли.

Компания Dbrand, известная своим смелым дизайном и дерзким маркетингом, раскрыла дизайн будущей консоли Nintendo Switch 2. Компания представила новый чехол «Killswitch 2», специально разработанный для консоли Nintendo следующего поколения.

Чехол демонстрирует большую консоль с характерным дизайном, включающим вторую кнопку на правом Joy-Con и более широкую подставку. Joy-Con, похоже, крепятся магнитами и могут быть извлечены с помощью кнопки на задней панели.

Еще одним отличным дополнением будет новый дополнительный порт USB-C в верхней части консоли. Такое расположение может улучшить возможности подключения и удобство зарядки, устраняя распространенную жалобу пользователей на текущую модель.

Генеральный директор Dbrand Адам Иджаз подтвердил подлинность дизайна, заявив, что он основан на 3D-сканировании реального оборудования. Хотя конкретные детали, такие как тип экрана и дата выпуска, остаются неизвестными, Иджаз предполагает, что выпуск чехла состоится в конце марта или начале апреля, намекая на возможные сроки запуска Switch 2.

Эта утечка совпадает с предыдущими слухами и макетом, предоставленным SwitchUp, что еще больше укрепляет доверие к показанному дизайну.