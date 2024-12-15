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Minisforum представила мини-ПК MS-A1 с процессором Ryzen 9 9950X
Новинка может оснащаться 32 ГБ ОЗУ и SSD-накопителем на 2 ТБ и стоит до 1200 долларов

 Компания Minisforum является довольно известным производителем мини-ПК. Модель MS-A1 — это одно из таких устройств среднего класса, которое может похвастаться новейшей платформой AMD AM5, и теперь доступно с конфигурацией, включающей 16-ядерный чип Ryzen 9 9950X с TDP 100 Вт, что делает компьютер очень мощным, но с высокими требованиями к системе охлаждения.

 Система сейчас доступна с процессором Ryzen 7 8700G, производительности которого было достаточно для большинства пользователей. Minisforum MS-A1 не имеет выделенной графики, поэтому Ryzen 7 8700G был отличным выбором благодаря своей довольно мощной встроенной графике. Однако существует множество рабочих нагрузок, которые требуют ещё большей. Именно MS-A1 с процессором Ryzen 9 9950X станет отличным вариантом для пользователей, желающих получить высокую производительность в компактном корпусе. Тем не менее поскольку система не оснащена дискретной графикой, то интегрированный GPU Radeon 610M в составе Ryzen 9 9950X, просто не сможет справиться с интенсивными рабочими нагрузками? использующими активно графический процессор.

 Хотя сам мини-ПК довольно компактен, он оснащен системой охлаждения с двумя вентиляторами и четырьмя тепловыми трубками, что на бумаге звучит отлично и должно быть достаточно для усмирения теплового пакета Ryzen 9 9950X ограниченного 100 Вт. Поскольку, как было сказано, выделенного GPU у процессора нет, то поддержание оптимального температурного режима системы не должно быть большой проблемой. Система оснащена четырьмя слотами M.2 с интерфейсом PCIe 4.0 и множеством портов, включая OCuLink для подключения внешней видеокарты, двумя портами 2.5 G, RJ45, DP 2.0 и HDMI 2.1. Также присутствует порт USB 3 Type-C.

 Что касается цен, то Minisforum MS-A1, безусловно, стоит немалых денег. Версия barebone стоит 259 долларов, а вариант с процессором Ryzen 9 9950X начинается с 919 долларов, хотя клиентам придется самостоятельно устанавливать модули оперативной памяти и организовывать систему хранения. Полностью готовая система с процессором Ryzen 9 9950X, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 2 ТБ стоит 1199 долларов.

#amd #процессоры #процессоры amd #мини-пк #minisforum #ryzen 9 9950x #ryzen 7 8700g #процессоры ryzen #minisforum ms-a1
Источник: techpowerup.com
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