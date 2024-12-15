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Процессоры на техпроцессе Intel 18A уже могут работать в среде Windows
В сложившейся сложной ситуации, в которую попала компания Intel, для её успеха будет иметь решающее значение техпроцесс Intel 18A

 Временно исполняющая обязанности генерального директора Intel Мишель Джонстон Хольтхаус объявила, что первые инженерные образцы оборудования, произведенного с использованием технологического процесса Intel 18A, уже были доставлены первым клиентам. Ее комментарии направлены на то, чтобы заверить отраслевых наблюдателей, что литейный бизнес Intel находится на пути к конкуренции с 3-нм и 2-нм нормами производства TSMC и Samsung, начиная со следующего года.

 На ежегодной технологической конференции Barclays Annual Global Technology Хольтхаус и Дэвид Цинснер обсудили будущие процессоры Intel Panther Lake, которые будут использовать технологический процесс 18A после их ожидаемого запуска во второй половине 2025 года. Хольтхаус сообщил, что восемь клиентов литейного производства использовали чипы ES0 (вероятно, «Engineering Sample 0»), построенные на базе Intel 18A, что свидетельствует о значительном прогрессе за последние пол года.

 Intel выпустила комплекта для проектирования техпроцесса 18A версии 1.0 в июле, что позволило клиентам начать разработку чипов. В августе компания подтвердила, что внутренние образцы процессоров Panther Lake и Clearwater Forest, построенные на Intel 18A, успешно включились и смогли загрузить Windows с удовлетворительной производительностью. Заявления, сделанные на мероприятии Barclays, знаменуют собой первое подтверждение использования 18A.

 Полупроводники, произведенные с помощью процесса 18A, будут включать новую технологию Intel RibbonFET gate-all-around и архитектуру подачи питания PowerVia, разработаны для повышения производительности на ватт и энергоэффективности. Intel надеется, что эти инновации помогут ей снова вступить в гонку за лидерство с самыми передовыми нормами TSMC и Samsung.

 Успешный запуск линейки Panther Lake и техпроцесса 18A может обеспечить необходимую победу Intel. Недавно компания столкнулась со значительными проблемами, включая отставку бывшего генерального директора Пэта Гелсингера после нескольких разочаровывающих финансовых результатов. Скептицизм в отношении литейного бизнеса Intel сохраняется, и даже ветераны отрасли, такие как основатель TSMC Моррис Чанг, выражают сомнения относительно его перспектив.

 Intel также пришлось решать ряд проблем, связанные с показателями выхода годных чипов на базе 18A после сообщений о том, что девять из десяти кристаллов, произведенных на новом техпроцессе, были дефектными. Однако, если учесть такие факторы, как размер кристалла, количество дефектов на квадратный сантиметр и типы задействованных продуктов, то перспективы кажутся более оптимистичными.

 Ожидается, что процессоры Panther Lake, предназначенные для ноутбуков, будут иметь до шести производительных ядер Cougar Cove и до восьми эффективных ядер Skymount. Эти процессоры также будут включать интегрированные графические процессоры на базе архитектуры Intel Xe третьего поколения под кодовым названием Celestial.

#intel #samsung #процессоры #tsmc #процессоры intel #panther lake #xe3 #процессоры x86 #intel 18а
Источник: techspot.com
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