На основе недавних релизов можно предположить, что Poco X7 Pro станет переработанным Redmi K80, который вышел в прошлом месяце с OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и чипсетом Snapdragon 8 Gen 3

Cегодня в сети появились рендеры, демонстрирующие Poco X7. Публикация этих рендеров последовала за появлением того же устройства в базе данных Geekbench с чипсетом Dimensity 7025 или Dimensity 7025 Ultra. Фактически, Poco X7, как ожидается, станет переименованным и немного измененным внешне смартфоном начального уровня Redmi Note 14.

Как следует из названия, Poco X7 должен заменить модель Poco X6, которая дебютировала в январе текущего года Poco X6 Pro. Неудивительно, что Xiaomi также разрабатывает преемника Poco X6 Pro, являющийся по большому счету улучшенной версией Redmi K70E, который Xiaomi продает исключительно на территории Китая.

На данный момент портал 91mobiles и Судханшу Амбхоре поделились только официальными изображениями Poco X7 Pro. Тем не менее некоторую информацию можно получить. Например, Xiaomi оснастила смартфон двумя камерами на задней панели, одна из которых является 50-мегапиксельным объективом с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Основываясь на опыте текущего года есть подозрение, что Xiaomi намерена представить Poco X7 и Poco X7 Pro одновременно. К сожалению, никаких других подробностей о данных устройствах пока не появилось.