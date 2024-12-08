Компания также готовит модель Claw 8 Ai+ с процессором Core Ultra 7 256V

На этой неделе MSI объявила о запуске своей серии игровых устройств Claw. Однако на момент анонса ее не было в наличии. Похоже, маркетинговая команда MSI совершила распространенную ошибку, перепутав анонс с полноценным запуском, под последним понимается момент, когда пользователи могут приобрести продукт.

Официальная дата запуска MSI Claw теперь назначена на 26 декабря. Это касается как Claw 8 Al+, так и Claw 7 Al+, поскольку MSI представляет два продукта одновременно. Оба устройства оснащены одним и тем же процессором на базе архитектуры Intel Lunar Lake.

Предзаказ на MSI Claw 8 Al+

• MSI Claw 8 Al+ (Core Ultra 7 258V, 1 ТБ SSD, 32 ГБ ОЗУ): 899 долларов США (Amazon и BestBuy)

Предзаказ на MSI Claw 7 Al+

• MSI Claw 7 Al+ (Core Ultra 7 258V, 512 ГБ SSD, 32 ГБ ОЗУ): $799 (Amazon)

Модели Claw 8/7 Al+ оснащены процессором Core Ultra 7 258V и включают 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533. Одна деталь, которая не была явно объявлена, но она есть в маркетинговых материалах — это использование процессора Core Ultra 7 256V.

Хотя MSI не сделала этот вариант официальным, страница продукта Claw 8 указывает на его существование. Это означает, что также запланирована версия с 16 ГБ памяти, но MSI не поделилась подробностями относительно даты ее выпуска или цены.

Также были опубликованы заявления о времени работы батареи, что подчеркивает одну из сильных сторон архитектуры Intel Lunar Lake. Claw 8 оснащен аккумулятором емкостью 80 Вт·ч, такой же, как и ROG Ally X. Компания заявляет о 4 часах автономной работы в режиме Endurance Mode и до 28 часов воспроизведения при просмотре видео.

Кроме того, MSI уточнила характеристики системы хранения. К сожалению, устройство не поддерживает форм-фактор PCIe 4.0×4 M.2 2280, вместо этого консоль использует меньший форм-фактор 2230. Фотография из Retro Handhelds подтверждает это.

Официально Claw 8 оснащена дисплеем с соотношением сторон 16:10, частотой 120 Гц с поддержкой переменной частоты обновления. Этот дисплей станет изюминкой устройства, демонстрируя новые функции, реализованные MSI.

MSI также подтвердила характеристики и цену Claw 7 Al+. Устройство поставляется в одной конфигурации: 32 ГБ памяти LPDDR5X и 512 ГБ памяти. Он имеет ту же емкость батареи, что и Claw 8, и выходит в тот же день. Однако поддержка WiFi снижена с версии WiFi 7 до WiFi 6E. Несмотря на это, Claw 7 Al+ стоит на 100 долларов дороже, чем стандартная конфигурация модели предыдущего поколения.