По слухам, iPhone 17 Air превзойдет iPhone 16 Pro по данному параметру на 2 мм

Линейка iPhone 2025 года от Apple обещает стать одной из самых захватывающих на сегодняшний день, с особым акцентом на инновациях и дизайне. Самым интригующим дополнением должен стать iPhone 17 Air, удивительно тонкое устройство, которое расширяет границы дизайна смартфонов.

Предыдущие сообщения о тонком профиле iPhone 17 Air были достаточно противоречивыми. Хотя некоторые предполагали, что телефон будет удивительно тонким, другие предполагали, что он может не соответствовать первоначальным ожиданиям из-за ограничений в размере аккумулятора.

Однако Марк Гурман из Bloomberg пояснил, что устройство действительно будет значительно тоньше, примерно на 2 мм, чем текущий iPhone 16 Pro. При толщине iPhone 16 Pro 8,25 мм iPhone 17 Air может иметь удивительные 6,25 мм, потенциально свергнув с пьедестала iPhone 6, который в настоящее время удерживает титул самого тонкого iPhone с толщиной 6,9 мм.

Согласно сообщениям, резкое уменьшение толщины стало возможным благодаря специально разработанному чипу модема 5G от Apple, который меньше и имеет большую интеграцию, чем предыдущие версии. Усовершенствовав архитектуру чипа и оптимизировав внутренние компоненты, Apple удалось освободить ценное пространство внутри устройства.

Помимо тонкого форм-фактора, iPhone 17 Air должен получить 6,6-дюймовый дисплей, идеально заполнив разрыв между 6,3-дюймовым iPhone 17 Pro и 6,9-дюймовым экраном iPhone 17 Pro Max. Новый размер предлагает золотую середину пользователям, желающим получить больше экранного пространства, но без громоздкости Pro Max.

Ожидается, что iPhone 17 Air получит значительные улучшения в технологии дисплея, производительности и камере. Вероятно, он будет оснащен технологией ProMotion с частотой обновления 120 Гц, улучшенной основной камерой разрешением 48 МП и улучшенной фронтальной камерой, разрешение которой будет увеличено в два раза до 24 МП.

Однако компания Apple не единственная, кто стремится сделать свои смартфоны тоньше. Ожидается, что Samsung также выпустит свой первый тонкий флагманский смартфон с более изящным дизайном и расширенными возможностями камеры. По слухам, модель Slim будет включать в себя 200-мегапиксельный основной датчик Isocell HP5, два 50-мегапиксельных объектива с датчиками Isocell JN5, включая 3,5-кратный телеобъектив, а также новую технологию ALoP от для более тонкой сборки камеры и улучшенных оптических характеристик. Серия Galaxy S25 должна быть запущена в январе 2025 года, а модель Slim, возможно, появится немного позже.