Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
iPhone 17 Air станет самым тонки смартфоном в истории Apple
По слухам, iPhone 17 Air превзойдет iPhone 16 Pro по данному параметру на 2 мм

 Линейка iPhone 2025 года от Apple обещает стать одной из самых захватывающих на сегодняшний день, с особым акцентом на инновациях и дизайне. Самым интригующим дополнением должен стать iPhone 17 Air, удивительно тонкое устройство, которое расширяет границы дизайна смартфонов.

 Предыдущие сообщения о тонком профиле iPhone 17 Air были достаточно противоречивыми. Хотя некоторые предполагали, что телефон будет удивительно тонким, другие предполагали, что он может не соответствовать первоначальным ожиданиям из-за ограничений в размере аккумулятора.

 Однако Марк Гурман из Bloomberg пояснил, что устройство действительно будет значительно тоньше, примерно на 2 мм, чем текущий iPhone 16 Pro. При толщине iPhone 16 Pro 8,25 мм iPhone 17 Air может иметь удивительные 6,25 мм, потенциально свергнув с пьедестала iPhone 6, который в настоящее время удерживает титул самого тонкого iPhone с толщиной 6,9 мм.

 Согласно сообщениям, резкое уменьшение толщины стало возможным благодаря специально разработанному чипу модема 5G от Apple, который меньше и имеет большую интеграцию, чем предыдущие версии. Усовершенствовав архитектуру чипа и оптимизировав внутренние компоненты, Apple удалось освободить ценное пространство внутри устройства.

 Помимо тонкого форм-фактора, iPhone 17 Air должен получить 6,6-дюймовый дисплей, идеально заполнив разрыв между 6,3-дюймовым iPhone 17 Pro и 6,9-дюймовым экраном iPhone 17 Pro Max. Новый размер предлагает золотую середину пользователям, желающим получить больше экранного пространства, но без громоздкости Pro Max.

 Ожидается, что iPhone 17 Air получит значительные улучшения в технологии дисплея, производительности и камере. Вероятно, он будет оснащен технологией ProMotion с частотой обновления 120 Гц, улучшенной основной камерой разрешением 48 МП и улучшенной фронтальной камерой, разрешение которой будет увеличено в два раза до 24 МП.

 Однако компания Apple не единственная, кто стремится сделать свои смартфоны тоньше. Ожидается, что Samsung также выпустит свой первый тонкий флагманский смартфон с более изящным дизайном и расширенными возможностями камеры. По слухам, модель Slim будет включать в себя 200-мегапиксельный основной датчик Isocell HP5, два 50-мегапиксельных объектива с датчиками Isocell JN5, включая 3,5-кратный телеобъектив, а также новую технологию ALoP от для более тонкой сборки камеры и улучшенных оптических характеристик. Серия Galaxy S25 должна быть запущена в январе 2025 года, а модель Slim, возможно, появится немного позже.

#смартфоны #apple #iphone #iphone 6 #смартфоны apple #iphone 17 air
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Apple рассматривает вариант добавления в MacBook модема 5G, но с чипом собственной разработки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Небо в СВО захватывают невидимые для РЭБ FPV-дроны, управление которых осуществляется по кабелю
6
Через 50 000 лет в нашей Солнечной системе может появиться одна или несколько новых планет
3
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
26
Российские ударные беспилотники "Ланцет" теперь могут поражать цели на расстоянии до 80 км
+
HyperOS 2.0 выходит для нескольких моделей Redmi и одного смартфона Poco
1
Командиры "Вагнера" впервые после событий лета 2023 года дали интервью и объявили новый набор
2
Британец, выбросивший диск с 7500 биткоинов, взялся за поиски с новыми силами
7
Шансы на перехват ракеты «Циркон» у западного ПВО предельно малы из-за ее высокой скорости
+
Исследование предполагает, что миниатюрные черные дыры могут прорываться через материю
3
RTX 4060 Ti выдаёт лишь 30 FPS в Indiana Jones and the Great Circle при Full HD разрешении
7
Новейшая атомная подводная лодка"Архангельск" поступит на вооружение ВМФ России летом 2025 года
1
Новый Apple iPhone SE может поменять правила игры на рынке бюджетных смартфонов
+
Первые 6 серий второго сезона The Last of Us зрители смогут увидеть уже к концу мая
1
Суперкомпьютер Frontier запустил крупнейшую симуляцию Вселенной для проверки модели космологии
+
Российские подразделения продвигаются в населённом пункте Шевченко на юге от Покровска
+
NVIDIA представит архитектуру Rubin в середине 2025 года — серия RTX 50 может оказаться проходной
4
На фоне обещаний РФ ответить за удары Storm Shadow Британия планирует усиление защиты военных баз
4
Глава МИД Германии ошиблась в численности населения Европы во время спора с Лавровым
3
На АвтоВАЗе вновь приступили к сборке карбюраторных двигателей
+
Лавров объяснил, какой сигнал Россия отправила Западу запуском ракеты «Орешник» по Украине
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)
17
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
63
Опыт использования док-станции для накопителей DEXP HA131 в течение года - плюсы и минусы устройства
23
Самая сложная сборка в моей жизни или как я поставил в свой игровой ПК сразу семь HDD и два SSD
27
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
80
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
64
Почему технологии масштабирования лучше не включать, и что принесут видеокарты следующего поколения
10
История советского КПВ - как пулемёт 1940-х остаётся актуальным и сегодня
2
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
29

Сейчас обсуждают

Silvium
03:52
Иначе и быть не могло, у этой шараги 8 из 10 устройств умирают чуть ли не в первые дни использования. Последнее что я у них покупал - настольный USB микрофон, прожил 3 дня. С тех пор окончательно поня...
Опыт использования док-станции для накопителей DEXP HA131 в течении года - плюсы и минусы устройства
Kaabar
03:49
Как уже достали эти гринписи, вечно натягивающие сову на глобус. Ну что значит "тратим впустую"? Она что, эта вода, исчезает в космосе? Перелили из одного места в другое вот и всё. Тоже мне, проблема ...
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
Kalman Bronstein
03:23
Более того, эта вода бегает по кругу. Но где логика и где либерасты
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
Роман Никольский
03:12
Конечно, ведь дело в мифической нехватке памяти, а не недостаточно мощном чипе
RTX 4060 Ti выдаёт лишь 30 FPS в Indiana Jones and the Great Circle при Full HD разрешении
lewile
03:05
0.5 литра воды стоимость добычи в пустыне одна, очистить 0.5 литра в Индии другая. Какое то сравнение бредовое.
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
lewile
03:01
Из окопа пишешь? Или в Польше сидишь на тепленьком диванчике?
NI: ВСУ лишились трети американских гаубиц M777, потерянных на поле боя и из-за износа
Саня Кругликов
02:54
В сталкере болт если кинуть в лужу, он отлетит как от льда
В Сети появился предполагаемый логотип видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090D
Эдуард Вабищевич
02:54
Лучшей графики чем в ремейках the last of us не видел ни где. В сталкере 2 графа по меркам 2019 года не более. А ведь такие трейлеры пилили красивые, ну думал и графон будет, а там кусок дерьма даже б...
RTX 4060 Ti выдаёт лишь 30 FPS в Indiana Jones and the Great Circle при Full HD разрешении
smash526
02:53
Западная пресса: одна Северная Корея превосходит весь блок НАТО в плане производства артиллерии
Backardi
02:44
Слыш кенгуру с тупым рылом, ты себе норм авку нашёл, лучше бы вообще ничего не писал, чтобы люди от кринжа не дохли, кстати в этом случае 6600 в - 100500 уйдёт или сдохнет
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем