Стоит однако отметить, что в процентном отношении смартфоны идут практически вровень

Последний анализ поставок смартфонов от Canalys за третий квартал 2024 года показывает, что Honor X50 превзошел по продажам флагманскую модель iPhone 16 Pro Max от Apple на территории Китая.

Honor X50 занял третье место с долей рынка 2,8%, обогнав iPhone 16 Pro Max, который оказался на пятом месте с такой же, как ни странно доле 2,8%. Вероятно, здесь речь идет о сотых долях процента, в то время как в таблице результаты округлены до десятых долей.

Конечно, большой ценовой разрыв между двумя устройствами играет ключевую роль в этом результате. На данный момент iPhone 16 Pro Max стоит примерно в семь раз дороже, чем Honor X50 в Китае. Но именно доступность Honor X50, вероятно, играет важную роль в его успехе.

Honor X50, который стоит около 200 долларов на материковом Китае, оснащен процессором нижнего среднего уровня Snapdragon 6 Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ. Телефон получил 6,6-дюймовым 1,5K AMOLED-дисплей с частотой 120-Гц и встроенным в него сканером отпечатков пальцев.

Успех Honor X50 был достигнут не только по отношению к iPhone 16 Pro Max. Он также превзошел по продажам других именитых конкурентов, таких как Redmi K70 Ultra, продающийся под названием Xiaomi 14T Pro на мировом рынке, который занял седьмое место с долей рынка 2,3%.

В то время как Huawei активно восстанавливает свою долю рынка в Китае, только одно из ее устройств вошло в первую десятку, а именно модель Pura 70, который сумел занять шестое место.

Интересно, что первое место всё-таки занял смартфон компании Apple - iPhone 15 Pro Max, завоевавший 3% рынка. Остальные места в первой десятке были обусловлены доступностью и лояльностью к конкретному бренду со стороны пользователей.

Замкнул десятку смартфон Vivo Y37, в то время как Oppo обеспечила себе только четвертое место с моделью A3x, оба из которых являются бюджетными устройствами. Примечательно, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 заняли восьмое и девятое места соответственно.