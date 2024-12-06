Пока подробностей о новинке мало, но весьма интересно, что компания решила добавить в линейку смартфонов X8 ещё и планшет

Смартфоны серии Oppo Find X8, дебютировали в Китае в прошлом месяце, и с тех пор вышла на мировые рынки. Теперь ожидается выход топового представителя серии Find X8 Ultra, но новая утечка предполагает, что Oppo вскоре может представить также планшет в серии X.

Немного необычно, что флагманская линейка смартфонов Oppo также включает планшет, но, возможно, эта новость имеет под собой реальное обоснование, поскольку исходит от надежного инсайдера Digital Chat Station.

Как сообщается, планшет будет называться Oppo X8 Pad. По словам инсайдера, планшет является частью серии X8 и специально разработан в качестве игрового устройства. Кроме того, упоминание планшета серии X8 предполагает, что Oppo может выпустить несколько вариантов устройства.

Что касается Oppo X8 Pad, то источник сообщает об использовании 8,8-дюймового ЖК-экрана с «настраиваемым высоким разрешением» и высокой частотой обновления, дополненным закругленными углами для придания ему элегантности.

Предполагается, что мини-планшет с цельнометаллическим корпусом будет работать на флагманском чипсете MediaTek Dimensity 9400, то есть таком же, как у Find X8 и X8 Pro.

Хотя пока нет других подробностей о планшете или сроках запуска, Oppo на прошлой неделе выпустила модель Pad 3 в Китае, который оснащен 11,61-дюймовым 2,8K ЖК-дисплеем с разрешением 2800 x 2000 пикселей, переменной частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 700 кд/м2, соотношением сторон 7:5 и частотой дискретизации касания 480 Гц.

Работает планшет на процессоре MediaTek Dimensity 8350 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 12 ГБ и хранилищем UFS 3.1 объемом 512 ГБ. В качестве программной оболочки Pad 3 использует ColorOS 15 на базе Android 15.

Планшет оснащен 8-мегапиксельной задней камерой со светодиодной вспышкой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой. За автономность Oppo Pad 3 отвечает аккумуляторная батарея емкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 67 Вт.