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Oppo Find X8 Ultra не будет продаваться на глобальном рынке
Флагман серии Oppo Find X8 останется эксклюзивной моделью для китайского рынка и будет иметь уникальные возможности фото и видеосъемки благодаря двойному телеобъективу

 Недавно компания Oppo выпустила свою флагманскую серию смартфонов Find X8 по всему миру, включающую модели Find X8 и Find X8 Pro, после их дебюта в Китае. Теперь компания, похоже, готовится к выпуску флагманского смартфона серии под названием Find X8 Ultra, который, как ожидается, появится после Китайского Нового года в 2025 году.

 Известный инсайдер Digital Chat Station подтвердил существование устройства, сообщив на Weibo, что его кодовое название — Everest. По словам инсайдера, прототип может похвастаться впечатляющими характеристиками, включающими дисплей разрешением 2K, две перископические камеры, флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite и кремний-углеродный аккумулятор, что указывает на значительную емкость аккумулятора и его долговечность.

 Вчера появились дополнительные подробности о смартфоне. В сообщениях утверждается, что на аккаунте Oppo в британской социальной сети заявлено, что Find X8 Ultra не будет выпущен на глобальном рынке. Хотя после этого сообщение было быстро удалено, оно вызвало слухи о доступности устройства за пределами Китая.

 Oppo Find X8 Ultra собирается значительно улучшить двойной перископический телеобъектив своего предшественника, став первым флагманом на базе Snapdragon 8 Elite с такой функцией. Двойная перископическая камера обеспечивает плавный переход между 3-кратным и 6-кратным увеличением, устраняя ограничения одиночных телеобъективов.

 Ожидается, что подобная конфигурация обеспечит исключительное качество получаемых фотографий даже при 30-кратном гибридном увеличении. Find X7 Ultra ранее представил аналогичный подход с 135-миллиметровым портретным телеобъективом.

 Утечки предполагают, что Find X8 Ultra будет оснащен конфигурацией из четырех камер, включая 50-мегапиксельный основной объектив с датчиком Sony LYT 900 размером 1 дюйм, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с датчиком Sony IMX 882 размером 1/1,95 дюйма и два телеобъектива. Один телеобъектив получил разрешение 50 мегапикселей с датчиком Sony LYT 701 размером 1/1,56 дюйма и эквивалентным фокусным расстоянием 75 мм, а второй - также 50-мегапиксельный, но на базе Sony IMX 882 размером 1/1,95 дюйма и эквивалентным фокусным расстоянием 150 мм.

 Предыдущие сообщения также указывают на то, что инженерный образец смартфона Find X8 Ultra имеет изогнутый с четырех сторон экран. Дисплей BOE X2 будет иметь размер 6,82 дюйма и технологию LTPO OLED с частотой обновления 120 Гц. Судя по всему, это тот же дисплей, что и в смартфоне OnePlus 13.

 Что касается доступности Oppo Find X8 Ultra за пределами Китая, то пока здесь остается неопределенность, несмотря на мировой запуск Find X8 и X8 Pro. Ожидается, что флагман серии будет конкурировать с такими моделями, как Galaxy S25 Ultra, Honor Magic 7 Ultimate, Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Ultra.

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Источник: gizmochina.com
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