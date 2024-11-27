OneXFly F1 Pro дебютировал как первый игровой карманный компьютер с новыми APU AMD Strix Point, а One-Netbook открыла предварительные заказы в начале этого месяца, и теперь начала отправлять предварительно заказанные консоли покупателям.

One Netbook является первой компанией, анонсировавшей игровой портативный компьютер на базе гибридного процессора AMD Strix Point, которым стала консоль OneXFly F1 Pro. Компания начала принимать предварительные заказы в начале этого месяца, а теперь стартовала отправка предварительно заказанных устройств. Хорошая часть заключается в том, что скидки на предварительные заказы все еще действуют.

Это означает, что все желающие все еще могут получить OneXFly F1 Pro на базе Ryzen AI 9 365, с 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ за 1099 долларов вместо 1219. Хотя это существенная скидка в 120 долларов, она все равно значительно выше, чем у игровых портативных компьютеров последнего поколения от конкурентов.

Кроме того, теперь можно получить портативные компьютеры последнего поколения по еще более низким ценам благодаря частым распродажам, например, текущая цена Z1 Extreme ROG Ally составляет 500 долларов на Best Buy. Рост цен становится еще более заметным, если учесть, что предзаказ за вариант с процессором Ryzen AI 9 HX 370 в базовой конфигурации составляет уже 1339 долларов.

Конечно, неудивительно видеть такие высокие ценники на OneXFly F1 Pro. Большинство процессоров Strix Point имеют более высокую цену, чем модели предыдущего поколения. Как сообщил представитель GPD в сентябре этого года, AMD якобы продает гибридные процессоры Strix Point APU по цене, вдвое превышающей цену предшественников линейки Hawk Point.

Вероятно, именно поэтому пока не было доступных предложений на базе чипов с архитектурой Zen 5. Тем не менее с новым встроенным графическим процессором на базе RDNA 3.5 Ryzen AI 9 365 в OneXFly F1 Pro может обеспечить производительность примерно на 15% выше, чем у ROG Ally X с Z1 Extreme, в то время как Ryzen AI 9 HX 370 может обеспечить производительность примерно на 20% выше.

По слухам, этот новый игровой мобильный гибридный процессор будет представлен на мероприятии CES 2025.