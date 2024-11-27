Смартфон выглядит идентично Redmi K80 Pro, но имеет некоторые различия в корпусе и камерах.

Менее суток осталось до выхода новой флагманской серии смартфонов Redmi K80 в Китае и пока большинство людей сосредоточены на старшей модели Redmi K80 Pro, суббренд Xiaomi решил обратить внимание на обычную модель, опубликовав фотографии устройства перед запуском.

Согласно сообщению на Weibo, раскрывающему устройство, Redmi K80 будет иметь похожий дизайн с Redmi K80 Pro. Однако оба телефона разительно отличаются от своих предшественников. Вместо большого прямоугольного модуля камеры серии Redmi K70, оба представителя линейки Redmi K80 имеют смещенный от центра круглый модуль камеры, как у OnePlus 13 и OnePlus 12R.

Redmi K80 представлен в эксклюзивном цвете под названием Xiyue Blue, который на самом деле является светлым оттенком синего. Изображения показывают, что у телефона будет задняя панель из стекла 2.5D с двойной отделкой. Как видно на фотографиях, телефон имеет гладкую верхнюю часть и узорчатую нижнюю часть, которая начинается на несколько миллиметров ниже модуля камеры.

Внутренняя часть модуля камеры имеет множество насечек в круге. Эти насечки также присутствуют внутри Redmi K80 Pro. Однако, как можно видеть на изображении ниже, Redmi K80 Pro имеет телеобъектив, в отличие от Redmi K80.

Как и его профессиональный собрат, Redmi K80 будет иметь дисплей Grand Slam 2K производства TCL, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, металлическую рамку с матовым покрытием и класс защиты от пыли и влаги по стандарту IP68/IP69. Однако младший представитель линейки вряд ли будет иметь процессор Snapdragon 8 Elite. Это, наряду с телеобъективом и несколькими другими функциями, отличает его от старшего Redmi K80 Pro.

Серия Redmi K80 будет представлена в Китае, но пока нет сообщений о глобальном релизе. Скорее всего данный смартфон выйдет на мировой рынок под брендом Poco. Прошлый Redmi K70, например, вышел в международную продажу под названием Poco F6 Pro. Что касается модели Redmi K80 Pro, то она, вероятно, выйдет за пределами Китая под названием Poco F7 Ultra.