Компания позиционирует новинку, как сверхтихий, но мощный блок питания по цене $569

Компания Noctua в сотрудничестве с Seasonic решили объединить свои усилия, чтобы выпустить новое устройство, которое обе компании описывают как «сверхтихий» блок питания стандарта ATX. Стоит отметить, что полученный в результате сотрудничества блок питания не является совершенно новой моделью. Блок питания Prime TX-1600 Noctua Edition создан на основе уже существующего блока питания Seasonic, но с небольшими изменениями.

Стоит напомнить, что блок питания Noctua Edition станет обновлением Prime TX-1600, который дебютировал ещё более двух лет назад. Кроме того, похоже, что в модели Noctua Edition ничего не изменилось с тех пор, как Noctua и Seasonic продемонстрировали данный блок питания на выставке Computex 2024 в июне текущего года. Таким образом, он дополняет оригинальный Prime TX-1600 обновленным вентилятором NF-A12x25.

В пресс-релизе Noctua сообщается, что компания дополнила свой популярный блок питания специально разработанной решеткой вентилятора. Предположительно в результате Noctua Edition может работать примерно на 8-10 дБ(A) тише, чем стандартный Prime TX-1600. Более подробно с новинкой можно ознакомиться в специальной статье, чтобы узнать, как эти изменения влияют на воздушный поток. Кроме того, ниже приведены графики изменения характеристик между оригинальным и обновленным блоком питания.

Более того, Prime TX-1600 Noctua Edition может выдерживать нагрузку до 1600 Вт, поэтому Seasonic решила использовать в блоке пару разъемов стандарта 12V-6x2 для мощных видеокарт, которого также должно хватить для грядущих флагманских графических ускорителей Nvidia RTX 50 Blackwell. В дополнение к этому, Noctua Edition соответствует спецификациям ATX 3.1. Prime TX-1600 Noctua Edition должен поступить в продажу уже сегодня по цене 569 долларов США и 499 евро в Европе. В некоторых регионах обновленный блок питания может задержаться на пару дней.