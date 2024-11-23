Такая ситуация вполне возможна, если власти США будут настаивать на производстве чипов на своей территории.

В сети появилась информация, что компания Apple имеет намерение диверсифицировать производство своих процессоров доверив этот процесс ещё одному производителю, а именно компании Intel. В то время как следующая серия смартфонов iPhone 17, ожидаемая в следующем году, скорее всего, получит новые чипсеты A19, производством которых займется тайваньская компания TSMC, недавний слух от китайского инсайдера Fixed Focus Digital намекает на возможный переход производства на мощности Intel для чипсетов серии A20. Предполагается, что они лягут в основу смартфонов iPhone 18, выход которых состоится в 2026 году.

Последние чипсеты компании Apple - A18 и A18 Pro были представлены вместе со смартфонами iPhone 16 в сентябре 2024 года и изготавливаются с использованием технологического процесса N3E TSMC. Ожидается, что процессоры следующего поколения A19 от Apple будут производиться на обновленном техпроцессе N3P TSMC. По данным источника, Apple собиралась использовать в будущем технологию производства Intel 20A. Однако, поскольку техпроцесс A20 отменен в пользу 18A, то теперь Apple придется полагаться на производственные линии Intel Foundry с техпроцессами 18A или 14A.

Однако, несмотря на шумиху, скептицизм сохраняется. Intel, например, передала производство своих процессоров Arrow Lake на аутсорсинг TSMC, что вызывает вопросы о ее готовности самостоятельно выполнять требования Apple. С другой стороны, альтернативные сообщения предполагают, что Apple может использовать пока не афишируемый 2-нм техпроцесс TSMC для чипов A20, сохраняя непрерывность в своей цепочке поставок. Поскольку до выхода серии iPhone 18 осталось два года, то многое может измениться.

На данный момент остается только гадать, представляет ли это возможное сотрудничество с Intel новую главу в инновациях Apple в области чипсетов или просто слух без особого содержания. Если правительство США обяжет компании производить свои чипы на территории страны, то разработчикам придется рассмотреть собственные предприятия либо других производителей, но из США, как это делает Intel на территории США. Такой ход событий может заставить Apple, NVIDIA, AMD и Qualcomm рассмотреть производственные мощности Intel.