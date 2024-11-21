Чипы памяти DDR5 обычно имеют более высокую задержку, чем DDR4, но это не создает проблем при обычном использовании, однако, MSI выпустила обновление прошивки для устранения небольшого увеличения задержки, представленного в прошлом месяце

Китайский веб-сайт Uniko's Hardware недавно обнаружил новую функцию в прошивке MSI для материнских плат на платформе AM5 под названием «Latency Killer», которая предназначена для улучшения задержки ОЗУ. Согласно ее описанию, Latency Killer может повысить производительность задержки, но может оказать отрицательное влияние на производительность ЦП. Однако большинство пользователей вряд ли заметят какую-либо существенную разницу при повседневном использовании.

Функция Latency Killer предлагает три настройки: Включено, Отключено или Авто. Эта новая опция предназначена для восстановления уровней задержки до тех, которые были на материнских платах AM5 до недавнего обновления AGESA 1.2.0.2a, увеличившее задержку примерно на 10 наносекунд. Некоторым пользователям пришлось прошивать свои материнские платы более старыми версиями AGESA, чтобы восстановить потерянную производительность.

Corsair объясняет, что задержка модуля DRAM зависит от того, сколько тактовых циклов требуется для доступа к определенному набору данных, хранящихся в ОЗУ. Задержка CAS (Column Address Strobe) — это ключевой показатель, который указывает, сколько тактовых циклов необходимо DRAM для предоставления запрошенных данных ЦП. Например, задержка CAS 34 означает, что модулю требуется 34 тактовых цикла ОЗУ для выполнения запроса данных от процессора.

Оперативная память DDR5 обычно имеет более высокую задержку CAS, чем память DDR4, но она по-прежнему обеспечивает значительные преимущества в производительности за счет более высокой энергоэффективности, большей плотности хранения и гораздо более высоких тактовых частот. С практической точки зрения, сокращение задержки на 10 наносекунд вряд ли окажет заметное влияние на повседневные задачи или производительность в играх.

Новая опция Latency Killer, по-видимому, направлена на восстановление уровней задержки памяти, наблюдавшихся на материнских платах AM5 до обновления AGESA 1.2.0.2a. Однако AMD работает над новой версией прошивки, которая устранит увеличение задержки, не требуя от пользователей включения или отключения каких-либо опций BIOS.

Обновление микрокода AGESA 1.2.0.2a, выпущенное несколько недель назад, добавило поддержку процессоров Ryzen 9000X3D Granite Ridge на материнских платах AM5. Архитектура Granite Ridge, основанная на архитектуре Zen 5, представляет собой мощную конструкцию процессора с большим объемом интегрированного кэша L3, что должно помочь компенсировать дополнительную задержку, вносимую микрокодом AMD.