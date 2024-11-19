Это является ещё одним свидетельством выхода нового поколения видеокарт в следующем месяце.

Вчера появилось сообщение, что Intel может выпустить видеокарты линейки Battlemage уже в начале декабря, перед серией AMD RDNA 4 и графическими процессорами Blackwell от Nvidia. Сегодня в грузовом манифесте на отгрузку, на который обратил внимание пользователь josefk972, появилось указание, что Intel готовится к отправке то, что, по всей видимости, является коробками для графических процессоров для неизвестной ранее карты «BMG B580», вероятно, имея в виду Arc B580 на основе архитектуры Battlemage.

Хотя розничная коробка с графическим процессором, вероятно, наименее вероятная вещь, которую можно ожидать в утечке перед запуском, она подчеркивает, что Intel усиленно работает над отправкой этих коробок производителям видеокарт. Архитектура Battlemage впервые дебютировала в виде встроенной графики в процессорах Lunar Lake от Intel и уверенно противостояла аналогичны предложениям от AMD линейки Strix Point. Драйверы значительно улучшились, по крайней мере, по сравнению с Alchemist, но несколько моментов все еще требуют доработки.

Странно, что этот манифест не был обнаружен раньше, поскольку он датирован 18 сентября. Intel рассылает упаковочные или розничные коробки размером около 192 мм x 89 мм x 381 мм для видеокарты Arc B580, являющейся бюджетным предложением из линейки Battlemage. Упаковка относительно небольшая, но должна быть достаточной для размещения небольшого двухслотового графического ускорителя.

На данный момент спецификации грядущих видеокарт неизвестны, хотя, по слухам, Battlemage будет основываться на трех графических процессорах: Arc BMG-31, Arc BMG-20 и Arc BMG-G10. Сообщается, что BMG-31 предлагает 32 ядра Xe2, что дает 256 векторных движков или 4096 ALU.

Intel будет ориентироваться на бюджетный игровой сегмент, как и AMD, с линейкой Xe2 на настольных компьютерах, чтобы более активно проникнуть на массовый рынок. Команде Intel нужны серьезные подвижки, чтобы завоевать доверие покупателей со средним достатком, такие как большой объем VRAM и конкурентоспособные цены. Первоначальные утечки рисуют довольно позитивную картину, поскольку 20-ядерный графический ускоритель на базе Xe2 недавно превзошел 28-ядерный Arc A750 в бенчмарке. Архитектура RDNA 4, вероятно, будет более зрелой, поскольку она основана на уже зарекомендовавшей себя RDNA 3.5 и готова внести существенные изменения в трассировку лучей и возможности ИИ.

С учетом того, что ежедневно появляется все больше утечек, потенциальный анонс Battlemage в следующем месяце кажется весьма вероятным. Для Intel имеет смысл извлечь выгоду из праздничного сезона, но для этого она должна иметь возможность предложить серию Battlemage в больших объемах и по адекватной цене, пока модели RDNA 4 и Blackwell не появятся на полках магазинов.