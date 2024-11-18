В сети появилась новая информация, что Intel выпустит своё очередное поколение видеокар в следующем месяце перед анонсом конкурирующих решений от Nvidia и AMD

Дискретные графические карты компании Intel следующего поколения на архитектуре Arc Battlemage и даты их выхода в продажу меняются с завидной регулярностью по мере приближения конца года. В сети появилось множество сообщений, что будущие настольные графические процессоры Intel будут запущены к концу ноября, то есть примерно в сроки так называемой "Черной" пятницы.

Однако, основываясь на информации, опубликованной известным инсайдером Томашем Гавронским, ожидается, что Intel немного задержит выход настольных графических карт нового поколения Battlemage. Теперь сообщается, что видеокарты следующего поколения появятся только в декабре, и эта информация была раскрыта якобы официальным тизером Intel.

Таким образом, порция свежей информации предполагает, что, либо выпуск дискретных видеокарт Battlemage от Intel был отложен с ноября на декабрь, либо компания изначально планировала запуск на декабрь, а ранние слухи были ошибочными Однако, учитывая, что Intel решила выпустить свои следующие настольные графические карты на базе ядер Xe2 в конце года, то скорее всего компания таким образом решила опередить анонсы графических карт от конкурентов в лице NVIDIA RTX 50 и AMD Radeon RX 8000. Такой шаг Intel даст ей время на рекламную компанию новых графических карт с надеждой перехватить часть потенциальных покупателей, желающих обновить старую видеокарту на новую в канун Рождества и новогодних праздников.процессоры раньше.

Не только о Battlemage сообщил Гавронски. Он также раскрыл разработку Intel следующего поколения графических процессоров с ядрами Xe3 под названием Celestial, которые лягут в основу мобильных процессоров следующего поколения Panther Lake. Так что в целом линейка графических процессоров Intel действительно обещает быть обширной, но все зависит от успеха грядущих чипов Battlemage. Intel пока не отказалась от своих планов по разработке дискретных графических процессоров, но заявила, что основной упор будет сделан на интегрированные графические чипы для своих гибридных процессоров. Таким образом, возможно, именно в APU Intel найдет применение архитектура Celestial и ядра Xe3.

Напомню, что видеокарты Battlemage от Intel будут производиться на 4-нм техпроцессе TSMC и получат до 32 ядер Xe2, до 16 ГБ памяти и 256-битный интерфейс. На данный момент в утечках фигурировали три графических процессора: BMG-G21, BMG-G10 и BMG-31, которые лягут в основу новых видеокарт Intel.

Итак, Battlemage от Intel выйдет в декабре, RTX 50 Blackwell от NVIDIA и RDNA 4 от AMD выйдут в январе 2025 года. Таким образом, грядущие два месяца обещают быть очень интересными для индустрии ПК и её дальнейшего развития.