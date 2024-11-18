Сегодня в сети появились качественные изображения смартфона Nubia Z70 Ultra и раскрыты некоторые его характеристики

ZTE собирается представить свой новейший флагман Nubia Z70 Ultra 21 ноября. Перед запуском в сети Weibo появились рендеры этого будущего устройства.

Nubia Z70 Ultra основан на дизайне своего предшественника Z60 Ultra Leading Version, но с несколькими ключевыми отличиями. Основная камера была перемещена в верхний левый угол задней панели, а сверхширокоугольная камера переместилась на прежнее положение телеобъектива. Сам телеобъектив имеет значительно меньший корпус, несмотря на наличие перископического объектива и 100-кратного цифрового увеличения.

Помимо внешнего вида, бренд также раскрыл множество своих функций. Согласно тизерным изображениям, новый Z70 Ultra будет включать функции на базе искусственного интеллекта, такие как инструменты управления временем, использование устройства без клавиатуры и перевод в реальном времени для звонков WeChat, что будет впервые в отрасли. Смартфон также предлагает взаимодействие с автомобилем, сенсорное взаимодействие и передовые алгоритмы, вдохновленные такими брендами, как Tesla, Apple и ByteDance.

Nubia Z70 Ultra будет оснащен дисплеем разрешением 1,5K без отверстий под фронтальную камеру размером 6,85 дюйма, частотой обновления 144 Гц, яркостью 2000 нит, плотностью пикселей 430 PPI и сверхтонкими рамками шириной всего 1,25 мм. Дисплей также включает в себя независимый драйвер пикселей и алгоритм прозрачности AI 7.0 для улучшенного пропускания света. Устройство также будет иметь защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Ожидается, что грядущий Z70 Ultra будет оснащен новейшим флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, хранилищем UFS 4.0, Nebula AIOS, основной камерой на 50 МП с переменной апертурой, фронтальной камерой под дисплеем, аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 80 Вт и сканером отпечатков пальцев под дисплеем. На данный момент более подробной информации о характеристиках нет, включая цены.