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M4 Max от Apple превосходит в Geekbench Core Ultra 9 285K и Ryzen 9 9950X
Несмотря на высокую производительность нового флагмана Apple, стоимость MacBook Pro на его основе нового процессора способна отпугнуть большинство потенциальных покупателей.

 Тесты недавно выпущенного процессора M4 Max от Apple начали появляться на Geekbench. Неудивительно, что Apple сохранила корону производительности и заняла первенство в Geekbench как самый быстрый чип. Даже многоядерная производительность затмевает последние предложения Intel и AMD, и это при меньшей потребляемой мощности.

 Тестовый стенд представляет собой новый 16-дюймовый MacBook Pro, на котором установлен M4 Max. Новейший и обновленный дизайн Apple позволяет M4 Max набрать 4060 баллов в одноядерном тесте и 26675 баллов в многоядерном тесте. 

 M4 Max обеспечил себе корону одноядерной производительности в Geekbench 6. Чип был примерно на 30% быстрее прошлогоднего M3 Max и на 27% опережал его во многоядерной производительности.

 Что касается платформы x86, то M4 Max легко кладет на лопатки конкурентов даже во многоядерном режиме при меньшей мощности. Он опережает Intel Core Ultra 9 285K примерно на 19% в одноядерных и на 16% в многоядерных тестах. По сравнению с Ryzen 9 9950X, M4 Max показал на 18% более высокую одноядерную производительность и на 25% более высокую многоядерную производительность.

 M4 Max — это флагманский чип от Apple, ориентированный на специалистов по обработке данных, 3D-художников и профессионалов. Топовая конфигурация включает 16 ядер ЦП (двенадцать производительных и четыре эффективных) и 40 ядер ГП, а также до 128 ГБ объединенной памяти, доступной как центральному процессору, так и графическому процессору. Apple также оснастила свою новую линейку MacBook Pro поддержкой Thunderbolt 5, обеспечивая скорость до 120 Гбит/с.

Хотя перспективы производительности выглядят впечатляющими, ценообразование остается главной проблемой, поскольку Apple всегда устанавливала высокую стоимость на свои компьютеры. Полноценная конфигурация M4 Max обойдется в 3999 долларов.

 Стоит отметить, что Geekbench является не лучшим бенчмарком для сравнения чипов. Поэтому будет интересно посмотреть, как M4 Max покажет себя в Cinebench или HandBrake, чтобы узнать, по-прежнему ли новый чип Apple превосходит конкурентов. Поставки MacBook Pro 2024 на базе M4 Max должны начаться 8 ноября.

#apple #процессоры #core ultra 9 285k #ryzen 9 9950x #процессоры apple #m4 max #apple m4 max
Источник: tomshardware.com
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