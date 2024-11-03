Тесты недавно выпущенного процессора M4 Max от Apple начали появляться на Geekbench. Неудивительно, что Apple сохранила корону производительности и заняла первенство в Geekbench как самый быстрый чип. Даже многоядерная производительность затмевает последние предложения Intel и AMD, и это при меньшей потребляемой мощности.
Тестовый стенд представляет собой новый 16-дюймовый MacBook Pro, на котором установлен M4 Max. Новейший и обновленный дизайн Apple позволяет M4 Max набрать 4060 баллов в одноядерном тесте и 26675 баллов в многоядерном тесте.
M4 Max обеспечил себе корону одноядерной производительности в Geekbench 6. Чип был примерно на 30% быстрее прошлогоднего M3 Max и на 27% опережал его во многоядерной производительности.
Что касается платформы x86, то M4 Max легко кладет на лопатки конкурентов даже во многоядерном режиме при меньшей мощности. Он опережает Intel Core Ultra 9 285K примерно на 19% в одноядерных и на 16% в многоядерных тестах. По сравнению с Ryzen 9 9950X, M4 Max показал на 18% более высокую одноядерную производительность и на 25% более высокую многоядерную производительность.
M4 Max — это флагманский чип от Apple, ориентированный на специалистов по обработке данных, 3D-художников и профессионалов. Топовая конфигурация включает 16 ядер ЦП (двенадцать производительных и четыре эффективных) и 40 ядер ГП, а также до 128 ГБ объединенной памяти, доступной как центральному процессору, так и графическому процессору. Apple также оснастила свою новую линейку MacBook Pro поддержкой Thunderbolt 5, обеспечивая скорость до 120 Гбит/с.
Хотя перспективы производительности выглядят впечатляющими, ценообразование остается главной проблемой, поскольку Apple всегда устанавливала высокую стоимость на свои компьютеры. Полноценная конфигурация M4 Max обойдется в 3999 долларов.
Стоит отметить, что Geekbench является не лучшим бенчмарком для сравнения чипов. Поэтому будет интересно посмотреть, как M4 Max покажет себя в Cinebench или HandBrake, чтобы узнать, по-прежнему ли новый чип Apple превосходит конкурентов. Поставки MacBook Pro 2024 на базе M4 Max должны начаться 8 ноября.