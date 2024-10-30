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Xiaomi 15 Pro представлен в Китае с процессором Snapdragon 8 Elite
Также новинка получила аккумулятор емкостью 6100 мАч, тройную камеру с датчиками по 50 Мп и возможность подключения к спутнику

 Xiaomi сегодня официально представила долгожданный флагманский смартфон Xiaomi 15 Pro. Эта модель оснащена передовыми функциями и дебютирует с чипсетом Snapdragon 8 Elite от Qualcomm.

 Xiaomi 15 Pro оснащен 6,73-дюймовым 2K OLED-дисплеем с изогнутым экраном и разрешением 3200 x 1440 пикселей. Он использует материалы M9 от TCL CSOT с двухслойной микрорезонаторной эмиссионной структурой, что снижает энергопотребление на 24% по сравнению с Xiaomi 14 Pro. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления LTPO от 1 до 120 Гц и трехуровневое обновление разделов экрана.

 Новинка может похвастаться частотой дискретизации касания 300 Гц и мгновенной частотой дискретизации касания 2560 Гц, что делает взаимодействие исключительно отзывчивым. Экран имеет пиковую яркость 3200 кд/м2, а также прочное стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, обеспечивающее на 25–30% лучшую устойчивость к падениям.

 Xiaomi 15 Pro оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite с ядрами Oryon второго поколения, обеспечивая 45 % прирост как одноядерной, так и многоядерной производительности в сочетании с 44% повышением энергоэффективности по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3.

 Телефон также оснащен оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем стандарта UFS 4.0, что обеспечивает беспрецедентную многозадачность и более высокую скорость передачи данных. Кроме того, устройство оснащено системой охлаждения в форме крыла с площадью рассеивания тепла 4053 мм², а функция HyperCore от Xiaomi повышает общую производительность.

 Смартфон работает на новейшей версии оболочки HyperOS 2 от Xiaomi, разработанной для оптимизации как пользовательского опыта, так и производительности системы. Он включает обновленные системные функции, бесшовную интеграцию с экосистемой Xiaomi и улучшенное управление питанием для продления срока службы батареи.

 Система камер Xiaomi 15 Pro является главной изюминкой телефона. Она оснащена тройным модулем на базе Leica с 50-мегапиксельным основным датчиком Sony LYT900 размером 1/1.3″ с диафрагмой f/1.44 и OIS, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным датчиком Samsung S5KJN1 с диафрагмой f/2.2 и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом на базе датчика Sony IMX858.

 Перископическая камера обеспечивает 5-кратное оптическое увеличение и 10-кратный цифровой зум без потерь, улучшенный сверхпрозрачным покрытием ALD от Xiaomi и индивидуальной оптикой Leica для улучшения четкости изображения. Камера также оснащена UltraZOOM-20X для захвата большего количества деталей. Фронтальная камера представляет собой 32-мегапиксельный датчик OmniVision OV32B40, гарантирующий высококачественные селфи и видеозвонки.

 Серия Xiaomi 15 также представляет динамические фотографии (Live Photos), что делает ее первым телефоном на платформе Android, поддерживающим обмен и просмотр на Weibo и Xiaohongshu, что позволяет пользователям запечатлевать и делиться интересными моментами.

 Xiaomi 15 Pro оснащен аккумулятором емкостью 6100 мАч с конструкцией из кобальтолитиевых и кремнийуглеродных нанотрубок, предлагая плотность энергии 850 Вт·ч/л и 80% емкости после 1600 циклов зарядки. Он поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную быструю зарядку мощностью 50 Вт, а чипы Xiaomi Surge P3 и G1 повышают эффективность зарядки и срок службы аккумулятора.

 Xiaomi 15 Pro также поддерживает спутниковое подключение, обеспечивая офлайн-связь на расстоянии 3,5 км с помощью чипа улучшения сигнала Surge T1S. Также смартфон оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев Goodix Technology, защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и совместимостью с интерфейсом Wi-Fi 7. Устройство также оснащено стереодинамиками, портом USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), линейным вибромотором по оси X и инфракрасным портом для управления техникой. Xiaomi 15 Pro доступен в цветах: Spruce Green, Rock Grey, White и Bright Silver.

 Новинка доступна для предварительного заказа в Китае и поступит в продажу 31 октября по цене от 5299 юаней (742 доллара США) за вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ. Вариант с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти стоит 5799 юаней (812 долларов США), а версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит 6499 юаней (910 долларов США) Xiaomi 15 Pro будет доступен для покупки на официальном сайте Xiaomi, Xiaomi Mall, и у авторизованных розничных партнеров.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #xiaomi 15 pro #snapdragon 8 elite
Источник: gizmochina.com
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Представлен Xiaomi 15 Pro с тройной камерой Leica, батареей на 6100 мАч и чипом Snapdragon 8 Elite
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