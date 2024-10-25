Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD выпустила процессоры Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT для платформы AM4
Новые процессоры получили ту же конфигурацию ядер, но с более высокими тактовыми частотами по сравнению с оригинальными моделями

 Прошло всего несколько недель с тех пор, как AMD выпустила свои новейшие процессоры Ryzen 9000, но компания также без лишнего шума выпустила новые и доступные процессоры для платформы AM4 — AMD Ryzen 5 5600T и 5600XT. Эти чипы уже доступны на Amazon, первый стоит 186,58 доллара, а второй — 192,08 доллара на момент написания этой новости. Такая цена делает чипы самыми доступными процессорами от AMD на момент запуска.

 Оба новых процессора по-прежнему имеют 6 ядер и 12 потоков, как и оригинальные Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, которые они, похоже, заменяют. Однако теперь Ryzen 5 5600T имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у Ryzen 5 5600, в то время как Ryzen 5 5600XT получает на 100 МГц большую частоту, чем у Ryzen 5 5600X, позволяя ему достигать 3,8 ГГц. Помимо этого, их TDP и кэш L3 остаются прежними — 65 Вт и 32 МБ соответственно.

 Хотя это не чипы линейки X3D, обеспечивающие высокую игровую производительность, они должны быть достойными вариантами для тех, кто ищет настольный процессор по доступной цене. Этот запуск расширяет ассортимент компании, предлагая широкий набор процессоров Ryzen трёх поколений на любой вкус и кошелек.

 Стоит обратить внимание, что в списке Amazon есть опечатка для AMD Ryzen 5 5600T и 5600XT. В названии продукта указано AMD Ryzen 5 5600T/XT с WRALTH Stealth Cooler, хотя должно быть указано WRAITH Stealth Cooler, как видно на изображениях коробки. Тем не менее Amazon утверждает, что эти чипы поставляются либо из SpaceBound, либо из IPC-STORE, являющиеся авторитетными магазинами Amazon с многолетним опытом работы.

 Очередное расширение ассортимента делает платформу AM4 одной из самых долгоживущих на рынке, поскольку она была представлена ещё в 2016 году. Несмотря на то, что ей уже более восьми лет, AMD продолжает выпускать для неё новые процессоры, несмотря на существование AM5.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 5 5600x #am4 #ryzen 5 5600 #процессоры amd ryzen 5000 #ryzen 5 5600t #ryzen 5 5600xt
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
AMD анонсирует линейку Ryzen Z2 для портативных консолей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: Завод по производству беспилотников Bayraktar на территории Украины будет готов через год
14
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
+
Саудовская Аравия начала строительство самого большого здания в мире
1
Samsung разрабатывает чипсет Exynos, который может быть использован в серии Galaxy S27
+
(Обновлено) Пользователям из России и Беларуси запретили загрузку новых драйверов NVIDIA
84
Автобренд «Sollers» выводит две новые модели на российский рынок
1
Xiaomi раскрыла ряд характеристик планшетов серии Pad 7
1
На Транссибе появился первый участок пути, построенный с использованием передовых технологий
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что в конструкции Blackwell был дефект - это была вина NVIDIA, а не TSMC
+
Предприятие TSMC в Аризоне уже обеспечивает меньший процент брака, чем аналогичные на Тайване
1
Продажи Huawei Pura 70 превысили планку в 6,5 миллионов
+
Стартовали продажи Core Ultra 9 285K — новинка на 16% уступает Ryzen 7 7800X3D при вдвое большем TDP
26
Многоцелевая "Гербера" без проблем пролетела над позициями сумского ПВО
+
В новый Boeing 757 Catfish интегрированы системы истребителя-невидимки F-22
+
OnePlus 13 может подорожать по сравнению с OnePlus 12
+
ВС РФ начали ликвидацию 2-тысячной группировки ВСУ, блокированной в Курской области — Путин
4
Google выпустила стабильную версию Android Auto 13.1
+
Впервые обнаружена тройная черная дыра
+
Conversation: ВСУ отброшены на всех направлениях, включая Курскую область
+
Дрон ВСУ по ошибке перехватил редкий украинский беспилотник Hawk
+

Популярные статьи

"Как украсть миллион", "Шарада", "Окно во двор" - краткий обзор фильмов
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
238
Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников
5
Почему трассировка лучей сырая и бесполезная в играх, и какую видеокарту купать для RTX-ON в 2К и 4К
40
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
92
Личный опыт лечебного голодания — 168 часов только на воде
47
Как советский город исчез с лица земли за несколько минут - история Северо-Курильска
3
Облачный гейминг с FogPlay и полезная инструкция
12
Танк КВ-122 как попытка создать альтернативу ИС-2
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer Blade RGB (AX5U6000C3016G-DTLABRWH) объемом 32 Гбайт
4

Сейчас обсуждают

Зю
22:59
Под видом "развития бизнеса" умники начали набирать кредиты и вообще переливать их в валютные заначки на операционных счетах — всё в ожидании краха банковской системы. Теперь поднимается свиной визг ...
Ключевая ставка достигла исторического максимума: Банк России реагирует на инфляцию
Майкопское Честное
22:58
Сам жри свой 5700x3d, можешь поделится с другими любителями похавать говна амудешного.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Vorvort
22:51
Проблема в экономике. Без дешёвых кредитов бизнес развивать невозможно. Если каких - то товаров не хватает - они будут дорожать (уже всё подорожало в разы с 2022). А новые предприятия, чтобы покрыть д...
Ключевая ставка достигла исторического максимума: Банк России реагирует на инфляцию
Майкопское Честное
22:49
Не можешь есть хлеб – ешь пирожные. А лучше сходи покакать.
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
A_K_
22:47
PLR7 60-12 и EA-PS 3150 это элементарные лабораторные источники питания - https://prist.ru/catalog/istochniki_pitaniya_postoyannogo_toka/plr7_60_12/ https://www.elektroautomatik-rus.ru/catalog/ea-ps-...
В Bulgarian Military заявили о ненадежности Су-57 из-за китайских комплектующих
Гега Озургетский
22:40
ходил в магазин. хлеб уже по 41руб. неделю назад был по 36руб. малому бизнену невозможно делать дешёвую логистику, и расширять проихводства. так как кредиты неподьемные. вот и поднимают цены. а что ещ...
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
World Trailer
22:39
Какое то странное ощущение дежавю... Прямо как с Pentium 4... такой весь на бумаге мощнейший.. такие большие частоты... а ниче не мог )) первые поделки сливали даже Pentium-3 не смотря на частоту.....
Intel Core Ultra 9 285K - почему это провал
Алексей Носков
22:28
Ему позволили их сделать, так что шансов мало.
ФСБ обвинила создателей российского планшета в хищении свыше 13 миллиардов рублей бюджетных средств
Евгений Беликов
22:14
Пиксельные шейдеры 1 версии есть в играх 00 -2004 ... именно изза этого было много критики о не поддержки этих шкйдеров в 4 мх.... 3 4 как раз держали эти шейдеры и ДА дрова были кривые под каждую игр...
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 8500GT 256Mb GDDR3 - торжество мистера Хуанга
Зю
22:13
Набуиллина красава. Набутылила понабиравших кредитов и ожидающих краха рубля. Визг в полях стоит отменный!
Ключевая ставка достигла исторического максимума: Банк России реагирует на инфляцию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем