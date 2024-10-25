Новые процессоры получили ту же конфигурацию ядер, но с более высокими тактовыми частотами по сравнению с оригинальными моделями

Прошло всего несколько недель с тех пор, как AMD выпустила свои новейшие процессоры Ryzen 9000, но компания также без лишнего шума выпустила новые и доступные процессоры для платформы AM4 — AMD Ryzen 5 5600T и 5600XT. Эти чипы уже доступны на Amazon, первый стоит 186,58 доллара, а второй — 192,08 доллара на момент написания этой новости. Такая цена делает чипы самыми доступными процессорами от AMD на момент запуска.

Оба новых процессора по-прежнему имеют 6 ядер и 12 потоков, как и оригинальные Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, которые они, похоже, заменяют. Однако теперь Ryzen 5 5600T имеет базовую тактовую частоту 3,7 ГГц, что на 200 МГц больше, чем у Ryzen 5 5600, в то время как Ryzen 5 5600XT получает на 100 МГц большую частоту, чем у Ryzen 5 5600X, позволяя ему достигать 3,8 ГГц. Помимо этого, их TDP и кэш L3 остаются прежними — 65 Вт и 32 МБ соответственно.

Хотя это не чипы линейки X3D, обеспечивающие высокую игровую производительность, они должны быть достойными вариантами для тех, кто ищет настольный процессор по доступной цене. Этот запуск расширяет ассортимент компании, предлагая широкий набор процессоров Ryzen трёх поколений на любой вкус и кошелек.

Стоит обратить внимание, что в списке Amazon есть опечатка для AMD Ryzen 5 5600T и 5600XT. В названии продукта указано AMD Ryzen 5 5600T/XT с WRALTH Stealth Cooler, хотя должно быть указано WRAITH Stealth Cooler, как видно на изображениях коробки. Тем не менее Amazon утверждает, что эти чипы поставляются либо из SpaceBound, либо из IPC-STORE, являющиеся авторитетными магазинами Amazon с многолетним опытом работы.

Очередное расширение ассортимента делает платформу AM4 одной из самых долгоживущих на рынке, поскольку она была представлена ещё в 2016 году. Несмотря на то, что ей уже более восьми лет, AMD продолжает выпускать для неё новые процессоры, несмотря на существование AM5.