Новая утечка раскрыла предполагаемую дату запуска серии Xiaomi 15 с Hyper OS 2.0 из коробки

У Xiaomi была довольно напряженная неделя в отношении смартфонов серии Xiaomi 15, хотя компания пока не раскрыла никаких подробностей о своих будущих флагманах. Напомню, что во время саммита Qualcomm Snapdragon компания подтвердила, что серия Xiaomi 15 будет работать на базе нового чипсета Snapdragon 8 Elite.

После этого Xiaomi начала принимать заказы на смартфоны в Китае, хотя и не раскрывая полную цену или даже дату запуска. Однако, похоже, что дата запуска уже раскрыта, если предположить, что последние сообщения точны.

В частности, в сети сейчас гуляет официальный постер, который такие издания, как SmartPrix и Xiaomi Time, перепечатали, ссылаясь на Xiaomi Community в качестве источника. Судя по изображению, содержащемуся на постере, похоже, что смартфоны Xiaomi 15 дебютируют 29 октября в 11:00 UTC.

Более того, мероприятие Xiaomi «see every light» также должно продемонстрировать новую оболочку HyperOS 2.0, которая, скорее всего, будет предустановлена на Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro при запуске. К сожалению, на данный момент нельзя найти оригинальное изображение в приложении Xiaomi Community. Таким образом, еще предстоит выяснить, является ли оно точным или это искусно продуманная подделка.