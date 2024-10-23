В сеть утечкли ключевые характеристики Oppo Reno 13 Pro, раскрывающие его некоторые характеристики.

Появилась информация, что бренд Oppo начал работать над смартфонами серии Reno 13, и недавние утечки от известного инсайдера Digital Chat Station намекают, что вариант Pro может стать сильным соперником для конкурентов в сегменте среднего класса. Хотя просочившиеся детали основаны на инженерной модели и могут измениться к моменту выпуска телефона, они дают примерный взгляд на то, что может предложить грядущее устройство.

По словам инсайдера, Reno 13 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с закругленными краями с четырех сторон и разрешением 2780×1264 пикселей.

Любителей фотографии порадует наличие в Reno 13 Pro 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с 3-кратным оптическим увеличением для съемки с большого расстояния. Также сообщается, что он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт в сочетании с улучшенной защитой от пыли и воды.

Ранее в этом месяце Digital Chat Station намекнул, что устройство будет работать на чипсете Dimensity 9300 от MediaTek. Утечка также указывает на то, что Oppo стремится провести различие между своими моделями среднего класса и флагманскими, не используя металлическую рамку в Reno 13 Pro. Кроме того, ожидается, что смартфон будет поддерживать магнитную беспроводную зарядку через специализированный магнитный защитный чехол.

Что касается емкости аккумулятора, то, по слухам, Reno 13 будет иметь аккумулятор емкостью 5600 мАч, в то время как вариант Pro, как ожидается, получит более крупный аккумулятор емкостью 5900 мАч.