Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Oppo Reno 13 Pro получит чипсет Dimensity 9300 и изогнутый с четырех сторон дисплей
В сеть утечкли ключевые характеристики Oppo Reno 13 Pro, раскрывающие его некоторые характеристики.

 Появилась информация, что бренд Oppo начал работать над смартфонами серии Reno 13, и недавние утечки от известного инсайдера Digital Chat Station намекают, что вариант Pro может стать сильным соперником для конкурентов в сегменте среднего класса. Хотя просочившиеся детали основаны на инженерной модели и могут измениться к моменту выпуска телефона, они дают примерный взгляд на то, что может предложить грядущее устройство.

 По словам инсайдера, Reno 13 Pro будет оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с закругленными краями с четырех сторон и разрешением 2780×1264 пикселей.

 Любителей фотографии порадует наличие в Reno 13 Pro 50-мегапиксельного перископического телеобъектива с 3-кратным оптическим увеличением для съемки с большого расстояния. Также сообщается, что он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт в сочетании с улучшенной защитой от пыли и воды.

 Ранее в этом месяце Digital Chat Station намекнул, что устройство будет работать на чипсете Dimensity 9300 от MediaTek. Утечка также указывает на то, что Oppo стремится провести различие между своими моделями среднего класса и флагманскими, не используя металлическую рамку в Reno 13 Pro. Кроме того, ожидается, что смартфон будет поддерживать магнитную беспроводную зарядку через специализированный магнитный защитный чехол.

 Что касается емкости аккумулятора, то, по слухам, Reno 13 будет иметь аккумулятор емкостью 5600 мАч, в то время как вариант Pro, как ожидается, получит более крупный аккумулятор емкостью 5900 мАч.

#смартфоны #oppo #dimensity 9300 #смартфоны oppo #oppo reno 13 #oppo reno 13 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Xiaomi, Realme, Honor и другие готовят флагманы на базе Snapdragon 8 Elite
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят мост через Севастопольскую бухту
2
Том Холланд снимается в крупном проекте киновселенной Marvel перед «Человеком-пауком 4»
+
Вся серия Galaxy S25 станет тоньше предшественников, а дизайн претерпит изменения
2
Google ограничит приложениям доступ ко всем фото и видео на смартфоне: разработчикам придётся использовать Android Photo Picker
2
Apple: Мы отстаем от конкурентов на 2 года
3
Платформа AM4 остаётся актуальной: AMD выпустит ещё три процессора
3
China Shipbuilding представила контейнеровоз с рекордно большим баком для СПГ
1
Роскосмос обнаружил 20 неопознанных объектов у спутника Intelsat-33e
+
Три четверти европейцев не возражают против использования ИИ полицией и военными
+
Новое поколение ядерных реакторов Amazon использует топливные элементы размером с бильярдный шар
2
Российская армия освободила большую часть центрального района города Горняк
+
NVIDIA выпустила графический драйвер с оптимизациями для 7 игр и поддержкой 32 новых GSYNC мониторов
+
Небольшие майнеры на грани выживания, а покупка нового железа для добычи Bitcoin не приносит прибыли
1
В Дубае появится небоскреб шириной в одну квартиру
+
Казахстан обновит дорогу до границы с Россией, которую не ремонтировали в течение 30 лет
+
AMD анонсировала игровой процессор Zen 5 X3D и снизила цены на обычные Zen 5 перед праздниками
3
Насколько реален зомбиапокалипсис из сериала The Last of Us, и опасен ли для человека гриб кордицепс
+
Россия начинает экспорт дронов-камикадзе «КУБ-Э»
+
Liebherr запускает испытания фронтального погрузчика, работающего на водороде
+
Представлен российский электромобиль «Е-каррус» по цене ниже 1 миллиона рублей
1

Популярные статьи

Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
18
Как запускать старые игры на современных ПК с Windows 10 или Windows 11
17
Итоги гоночного уик-энда 19-20 октября
1
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
18
Тотальное доминирование PlayStation 5 над Xbox series X в 2020-2024 годах — рассказываю на примерах
7
Высокогорные ветры и магнитные аномалии - почему самолёты не летают над Тибетом и Антарктидой
19
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
177
Тестирование восстановленной и восставшей из мертвых Geforce 8600 GT
50
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
23
Чем отличается горячий кошелёк от холодного, и где безопаснее и удобнее хранить криптовалюту
3

Сейчас обсуждают

Андрей Кондратьев
08:29
Я работал на станках тверского завода! И что в них из российского? Стойка управления Sinumerik от компании Siemens, соответственно и все приводные механизмы от Siemens! Транспортер для отвода стружки,...
В России начат серийный выпуск модульных фрезерных станков с ЧПУ для нужд авиастроения
AndreySE-VL
08:23
Великий человек.
Основатель библиотеки «Флибуста» ушел из жизни 20 октября 2024 года
sexsexseven
08:16
Почему производительность бублика не уменьшается и надежд на нормальных авторов не осталось
Почему производительность видеокарт NVIDIA увеличивается так медленно, а надежды на AMD не осталось
Ярослав Савранский
08:15
Никакой конкретики! Просто всё улучшит)
Motorola Edge 60 Ultra: что ждать от нового флагмана компании
Game tester
08:06
Они и раньше могли. Просто не хотели. Джедек это шляпная контора которая тормозит процесс, а все эти Микроны, Сасанги и Куниксы просто фуфломицин.
Rambus представила первые в отрасли модули памяти DDR5 MRDIMMs и RDIMMs со скоростями до 12 800 МТ/с
Павел Хамлов
07:56
Индустрии плевать на фпс по большому счету.
Почему графика в играх почти не улучшается, а геймерам приходится покупать дорогие видеокарты
Roditch
07:33
У Колхиды была только одна хорошая вещь, к которой грузины не имели отношения, это хорошая обзорность кабины. На этом всё.
Пять ошибок советского автопрома - самые неудачные грузовики СССР
bzun
07:30
Черная пятница американцев превращается в кровавую субботу для россиян. Вэтот день можно потратить деньги заработанные в сво
Эксперты говорят о повышении цен на электронику в России до 15 % и рекомендуют не тянуть с покупками
Роман Никольский
07:23
Так это же "грязная" энергия и станции ядерные позакрывали по всей Европе оставив их без дешёвой энергии а сами вон оно чо, грета тумблер осуждает)
Amazon инвестирует в ядерные реакторы нового поколения для решения энергетических проблем США
Роман Никольский
07:19
На фоне параметров CUDIMM теряется смысл, но в ноутах по любому приживётся
Материнская плата от GIGABYTE с поддержкой ОЗУ CAMM2 готова к массовым продажам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем