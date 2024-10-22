Официальная презентация нового чипсета ожидается уже через несколько часов

Xiaomi в настоящее время готовит к запуску свою следующую флагманскую серию смартфонов Xiaomi 15. Устройство, которое, как полагают, входит в эту линейку, теперь появилось на тестовой платформе Geekbench с чипом, официальный дебют которого состоится всего через несколько часов.

Предполагается, что устройство будет представлять собой обычный Xiaomi 15 с номером модели 24129PN74C. И, скорее всего, оно будет работать на базе чипсета Snapdragon 8 Elite, который Qualcomm собирается представить на сегодняшнем мероприятии.

Чипсет набрал 3180 баллов в одноядерном тесте и 10058 баллов в многоядерном тесте. Это заметное улучшение по сравнению с предыдущим поколением смартфонов Xiaomi 14, которое обычно набирало около 2100 и 6700 баллов соответственно.

Запись Geekbench также предполагает, что Xiaomi 15 будет иметь 16 ГБ оперативной памяти и работать на базе операционной системы Android 15 из коробки. Это соответствует ожиданиям относительно запуска флагманских устройств в конце 2024 года.

Более того, слухи предполагают, что серия Xiaomi 15 будет включать три модели: стандартный Xiaomi 15, вариант Xiaomi 15 Pro и версию Xiaomi 15 Ultra. Хотя модель Ultra может выйти в следующем году, стандартная и Pro модели могут стать первыми, в которых будет использоваться новейший и самый мощный чип Snapdragon от Qualcomm.

Также возможно, что на глобальном рынке появятся только Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra, поскольку компания выпустила их предшественников в прошлом поколении.

Кроме того, данные с веб-сайта сертификации 3C показывают, что Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro будут поддерживать проводную зарядку мощностью до 90 Вт с использованием адаптеров MDY-14-EC, как и их предшественники.

Несмотря на эти утечки, Xiaomi официально не сообщила никаких подробностей о серии Xiaomi 15, поэтому лучше воспринимать эту информацию с осторожностью до официальных заявлений производителя.