Новинка получила контроллер Intel JHL9580 и поддерживает DisplayPort 2.1 с разрешением до 8K при 60 Гц

Gigabyte без лишней шумихи добавила первую карту расширения Thunderbolt 5 на свой веб-сайт под довольно невыразительным названием Thunderbolts 5. Сама карта ничем не примечательна по сравнению с картами расширения Thunderbolt 4, хотя по непонятным причинам она оснащена дополнительным третьим входом mini DisplayPort, а также двумя выходами USB Type-C. На этот раз Gigabyte увеличила мощность устройства, поскольку карта оснащена двумя, по-видимому, 6-контактными разъемами питания PCIe и поддерживает зарядку USB PD мощностью до 100 Вт. Благодаря новому контроллеру Intel JHL9580 или Barlow Ridge, карта поддерживает DisplayPort 2.1 с разрешением до 8K при 60 Гц, а также скорость передачи данных до 80 Гбит/с или 120/40 Гбит/с в асимметричном режиме.

Контроллер Intel JHL9580 имеет хост-интерфейс PCIe 4.0 x4, такой же, как хост-контроллер USB4 ASMedia ASM4242, и это большой шаг вперед по сравнению с предыдущими контроллерами Thunderbolt 4 от Intel, которые застряли на шине PCIe 3.0. Стоит обратить внимание, что контроллер JHL9580 также предлагается в версии Thunderbolt 4, известной как JHL9540, которая использует интерфейс PCIe 4.0 x4 и предлагает поддержку DisplayPort 2.1, но более медленную скорость. Оба новых контроллера Barlow Ridge также поддерживают USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с), чего не было у предыдущих контроллеров Thunderbolt. Стоимость Intel JHL9580 составляет 19 долларов США, что чуть более чем на 8 долларов США больше, чем у контроллера JHL8540 Maple Ridge, выпущенного в 2020 году. Поэтому можно ожидать, что карты расширения Thunderbolt 5 будут иметь еще более высокую цену, чем предыдущие карты расширения Thunderbolt 4. Похоже, что карта от Gigabyte является первой в своем роде, но можно ожидать, что большинство производителей материнских плат последуют ее примеру и выпустят собственные продукты до конца года.