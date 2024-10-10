Идентификаторы будущей графики обнаружены обновленном коде Linux

Intel только-только запустила графическую архитектуру Xe2, которая будет служить основой GPU в составе своих процессоров Core Ultra 200V линейки Lunar Lake, но уже начала подготовительную работу для своей архитектуры следующего поколения Xe3 "Celestial".

Последние дополнения для архитектуры следующего поколения Xe3 "Celestial" были добавлены в качестве запроса на обновление для Linux 6.13 в коде drm-xe-next. Наряду с новым дополнением, портал Phoronix также обнаружил идентификаторы PCI для различных процессоров Panther Lake "Core Ultra Series 3":

0xB080;

0xB081;

0xB082;

0xB090;

0xB091;

0xB092;

0xB0A0;

0xB0A1;

0xB0A2.

Приятно видеть, что Intel четко расставила приоритеты в разработке графических процессоров следующего поколения. Графический процессор Xe2 рассматривается как самое большое улучшение в процессорах Lunar Lake, и можно ожидать того же в следующем поколении Xe3. Что касается ожиданий от графических процессоров Panther Lake, то они будут предлагать до 12 ядер Xe3, это станет 50-ти процентным увеличением по сравнению с 8 ядрами Xe2, представленными в процессорах Lunar Lake.

Есть четыре чипа, упомянутых в вариантах Panther Lake-H и Panther Lake-U. К ним относятся следующие модели:

PTL-H SKU #1: 4 P-ядра + 8 E-ядер + 0 LP-E ядер + 4 ядра Xe3 (45 Вт)

PTL-H SKU #2: 4 P-ядра + 8 E-ядер + 4 LP-E ядра + 12 ядер Xe3 (25 Вт)

PTL-H SKU #3: 4 P-ядра + 8 E-ядер + 4 LP-E ядра + 4 ядра Xe3 (25 Вт)

PTL-U SKU #1: 4 P-ядра + 0 E-ядер + 4 LP-E ядра + 4 ядра Xe3 (15 Вт)

Напомню, что графическая архитектура Intel Xe2 впервые представлена в процессорах Lunar Lake в качестве интегрированного решения и, как ожидается, также будет запущена в линейке Arc Battlemage, которая представляет собой дискретные графические карты. Грядущие видеокарты будут ориентированы как на ноутбуки, так и на настольные платформы и, как ожидается, должны быть представлены либо в конце этого года, либо в начале следующего. Некоторые конфигурации с числом ядер Xe2 до 20 уже появились в различных онлайн-базах данных.

Компания Intel обеспечила впечатляющий прирост производительности на 50% с архитектурой Xe2 для графических процессоров Lunar Lake, а также ряд улучшений в трассировки лучей, технологии XeSS и возможностей мультимедиа. Вполне можно ожидать аналогичного уровня улучшений для графических процессоров следующего поколения Xe3 «Celestial», когда они появятся ориентировочно во второй половине 2025 года в качестве встроенной графики в процессорах Panther Lake.