Теперь получить доступ к расширенным настройкам смартфонов будет сложнее.

Все недавно выпущенные устройства Xiaomi поставляются с оболочкой HyperOS, более усовершенствованной версией MIUI. Однако разблокировка загрузчика имеет смысл в некоторых случаях. Например, с разблокированным загрузчиком владелец телефона может установить пользовательскую прошивку, такую как Pixel Experience, и получить практически "голую" ОС Android.

Однако, как сообщил пользователь @chunvn8888, Xiaomi закроет программу разблокировки загрузчика для глобальных устройств. Если это так, то не будет официального способа разблокировать загрузчик на международных смартфонах. Конечно, могут быть альтернативные способы, но они, вероятно, будут сложнее официального метода.

@chunvn8888 говорит, что это ограничение для глобальных телефонов Xiaomi может вступить в силу в следующем году. Возможно, что обновление HyperOS 2.0 принесет это изменение. Однако эта информация все еще находится на стадии слухов, и требует официального подтверждения.