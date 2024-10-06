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Выпуск процессоров Huawei Kirin для ПК на базе ARM отложен до следующего года
Huawei работает над процессором Kirin для ПК на базе ARM, который, как ожидается, составит конкуренцию линейке Snapdragon X и чипам серии Apple M.

 В сети уже появлялось несколько сообщений о чипе Huawei Kirin для персональных компьютеров, но китайский производитель пока официально ничего о нем не рассказал. Один слух, датированный августом этого года, утверждал, что грядущий чипсет ARM имеет унифицированную архитектуру, похожую на чипы серии Apple M, в то время как другой слух от апреля месяца сообщает, что новинка сможет конкурировать даже с Apple M3.

 Ходили слухи, что компания Huawei даже выпустит чип Kirin для ПК в этом году. Теперь инсайдер с Weibo под ником @BeijingDigitalMaster сообщает, что выход предполагаемого чипа на базе архитектуры ARM был отложен до первого квартала следующего года. Информатор не поделился подробностями о причине задержки, но, вероятно, это связано с проблемами эффективности.

 Хотя китайский производитель совершил прорыв с поддержкой сетей 5G в Kirin 9000S в прошлом году, этот чип и те, что стали его последователями, изготавливаются с использованием старого производственного процесса. Можно в этом плане упомянуть недавно выпущенный смартфон Mate XT, поставляющийся с процессором Kirin 9010, основанном на 7-нм техпроцессе. Для сравнения, предстоящие флагманские чипы Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 производятся по 3-нм технологическим нормам, а серия Snapdragon X для ПК основана на 4-нм техпроцессе. Как известно, энергопотребление отлично масштабируется с размером транзистора. Таким образом, чем меньше транзистор, тем выше эффективность. Например, текущий 7-нм Kirin от Huawei намного менее эффективен, чем нынешнее поколение Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300.

 Так что, даже если по слухам чип Kirin для ПК будет конкурировать с Apple M3 по чистой производительности, он не сможет показать такой же результат в плане времени автономной работы, если будет производиться по 7-нм техпроцессу. Недавно сообщалось, что китайский производитель полупроводников SMIC, на которого полагается Huawei, способен производить и 5-нм чипы. Если это правда, то Huawei, возможно, просто ждет отладки технологического процесса, после чего чипы пойдут в серийное производство.

#процессоры #huawei #kirin #мобильные процессоры #процессоры arm #kirin 9000s #kirin 9010
Источник: notebookcheck.net
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