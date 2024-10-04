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Civilization VII потребует 16-ядерный процессор и 32 ГБ ОЗУ для игрового процесса в разрешении 4K
Кроме того, для максимального режима также требуются видеокарты не слабее RTX 4070 или RX 7800XT

 Вчера разработчик Firaxis Games объявила минимальные, рекомендуемые и максимальные требования к персональным компьютерам для грядущей игры Civilization VII, являющейся очередной частью одной из самых знаменитых в игровом мире серии пошаговых стратегий.

 Firaxis также упомянула, что Civilization VII выйдет на Mac OS X, Linux и даже SteamOS, вероятно, имея в виду порт для Steam Deck в будущем, поскольку это устройство поддерживает только разрешение 720p/800p.

 Civilization известна тем, что является игровой франшизой для ПК, поэтому никакие ограничения консолей раздутые не должны сдерживать игровой процесс. Хотя есть сюрприз для игроков в виде требования к Ультра настройкам в разрешении 4K для достижения 60 FPS, а именно необходимость иметь 32 ГБ оперативной памяти. Это число значительно превышает рекомендуемые 8 ГБ оперативной памяти для Civilization VI.

 Минимальные системные требования для Civilization VII довольно разумны. Для всех уровней производительности и разрешения пользователи должны иметь не менее 20 ГБ свободного места на твердотельном накопителе.

 Для игры в разрешении 1080p на низких настройках при 30 к/с Firaxis рекомендует процессоры начального уровня от Intel 10-го поколения, либо AMD Ryzen первого поколения, являющиеся достаточно старыми процессорами, которые большинство геймеров ПК, вероятно, уже давно обновили. Минимальные графические требования включают видеокарты: GTX 1050, RX 460 и Arc A380. 

 Новые рекомендуемые требования, ориентированные на средние настройки при 1080p и 60 к/с, немного повышены. Ожидается, что пользователи должны иметь процессор Core i5 10-го поколения или Ryzen 5 3600X, а также видеокарту класса RTX 2060, Arc A750 или RX 6600, которые значительно дороже выше упомянутых. Требования к объему оперативной памяти также удвоились.

 В то время как крупномасштабные RTS и игры по созданию городов и обществ могут быть довольно напряжёнными из-за имитационных аспектов, завязанных на пропускной способности процессора и памяти, многие пользователи всё ещё удивляются, когда узнают, насколько высокими стали требования к играм при разрешении 4K на 60 к/с. Тем не менее, они полностью соответствуют, если не значительно более разумны для нескольких более реалистично выглядящих и ориентированных на экшен игр на ПК.

 По крайней мере, с точки зрения процессора и видеокарты, ЦП класса Intel Core i7 14-го поколения или Ryzen 9 5950X и требования RTX 4070 или RX 7800 XT имеют смысл, учитывая высокие целевые настройки для 4K и 60 к/с. Однако 32 ГБ ОЗУ все еще довольно непривычный объем для любой современной игры и намекают на то, что симуляция в игре особенно интенсивно нагружает ЦП и ОЗУ системы.

#rtx 4070 #civilization vi #rx 7800 xt #civilization #civilization vii #civilization 7 #civilization 6
Источник: tomshardware.com
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