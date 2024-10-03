В сети появилась информация о дате выхода грядущей флагманской линейки Xiaomi, а также смартфонов Honor Magic 7 на том же чипсете Snapdragon 8 gen 4

Компания Xiaomi первой выпустила смартфон на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3, а теперь компания будет одной из первых, кто предложит новые флагманские телефоны с новым Snapdragon 8 Gen 4. Что касается даты выхода этих новых смартфонов, то надежный инсайдер под именем Fixed Focus Digital на Weibo предполагает, что серия Xiaomi 15 может быть запущена в Китае 20 октября.

Указанное время запуска немного странное, поскольку ожидается, что Qualcomm представит Snapdragon 8 Gen 4 на предстоящем саммите Snapdragon. Это мероприятие запланировано на 21–23 октября. Возможно, китайский производитель может анонсировать серию Xiaomi 15 с новым процессором на день раньше, поскольку новые флагманы MediaTek также будут запущены раньше, чем ожидалось.

Напомню, MediaTek подтвердила, что новый флагманский чип Dimensity 9400 выйдет 9 октября. Oppo Find X8 и Vivo X200 будут одними из первых телефонов, которые получат флагман от MediaTek следующего поколения, а последняя линейка уже подтверждена к запуску 14 октября в Китае.

Возвращаясь к серии Xiaomi 15, отмечу, что недавняя утечка пролила свет на полный список спецификаций будущих флагманов. Говорят, что обычная модель будет иметь 6,36-дюймовый дисплей, три камеры на задней панели с 50-мегапиксельными датчиками, 100-ваттную проводную быструю зарядку и поддержку 50-ваттной беспроводной зарядки. Что касается модели Xiaomi 15 Pro, то она будет иметь 6,73-дюймовый дисплей и поддержку более быстрой проводной и беспроводной зарядки.

Инсайдер с Weibo также намекает, что серия Honor Magic 7 может быть запущена 30 октября. Это еще одна линейка телефонов от китайских производителей, которая, как ожидается, будет оснащена процессором Snapdragon 8 Gen 4, и ожидается, что она будет включать пять моделей, все с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт.