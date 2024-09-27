Первая раскладушка от Xiaomi призвана конкурировать прежде всего с Galaxy Z Flip 6 от Samsung.

Что касается индустрии складных устройств, то Xiaomi успешно прокладывает себе путь в данном направлении, развивая технологию и каждый раз внедряя функции, которые делают ее складной телефон действительно выдающимся. Прошло совсем немного времени с тех пор, как компания выпустила Mix Fold 4, который удерживает рекорд, как самое тонкое складное устройство. Теперь производитель выпустил модель Mix Flip на глобальный рынок, сделав конкуренцию среди подобных устройств ещё более ожесточенной.

Xiaomi зарекомендовала себя, как компания, энергично выводящая на рынок складные телефоны разных форм-факторов и создавая трудности другим производителям, оставляя позади даже Samsung, когда речь идет о самом тонком складном устройстве. Mix Flip является первым раскладным телефоном компании, который был представлен в Китае в начале этого года. Пользователи долго ждали, когда он появится в продаже и выйдет на мировые рынки.

Ранее Mix Fold был представлен лишь в Европе, теперь он выпущен по всему миру. Mix Flip оснащен складным OLED-дисплеем диагональю 6,86 дюйма и внешним экраном размером 4,01 дюйма. Его пиковая яркость составляет 3000 нит и 1600 нит в режиме высокой яркости, что является серьёзным улучшением читаемости информации с дисплея, особенно при ярком дневном свете.

Xiaomi также фокусирует внимание на функциональности наряду с новым форм-фактором, который она продвигает. Раскладушка оснащена флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3 и поставляется с аккумулятором большей, чем в среднем для складных телефонов, емкостью 4780 мАч. Аккумулятор также имеет увеличенное количество циклов зарядки до 1600, прежде чем ёмкость упадёт до 80 процентов.

Mix Flip от Xiaomi также оснащен проводной зарядкой мощностью 67 Вт, что означает более высокую скорость, но беспроводная зарядка и рейтинг защиты IP отсутствуют в модели, что может разочаровать некоторых потенциальных покупателей, учитывая, что Galaxy Z Flip 6 и даже Motorola Razr 2024 предлагают полную водонепроницаемость.

Что касается фотографических возможностей Mix Flip, то он получил камеры под брендом Leica и оснащен 50-мегапиксельной основной камерой, а также 50-мегапиксельным телеобъективом с 2-кратным оптическим увеличением.

Съемка крупным планом, особенно для тех, кто интересуется макросъемкой, будет также на высоте, поскольку телеобъектив обеспечивает минимальное расстояние фокусировки в девять сантиметров. Видеозвонки также не разочаруют пользователей качеством изображения благодаря 32-мегапиксельной фронтальной камере.

Стоимость Xiaomi Mix Flip составляет 1299 евро (около 1447 долларов США) за базовую модель, включающую 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Телефон доступен в двух цветовых вариантах: черном и фиолетовом.