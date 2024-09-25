В базе данных Geekbench появился результат тестирования Samsung Galaxy S25 Ultra на частоте 4,5 ГГц для производительных ядер и 3,53 ГГц для энергоэффективных

Всего через день после своего первого появления на Geekbench, грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra в очередной раз был протестирован на данной платформе. На этот раз с более высокой частотой процессора Snapdragon 8 Gen 4.

Итак, новый тест показал, что два основных ядра чипсета работают на частоте 4,47 ГГц, это выше 4,19 ГГц, показанных во вчерашней утечке. Но дело не только в основных ядрах, даже у шести эффективных ядер частота повышена с 2,90 ГГц до 3,53 ГГц.

Вероятно, это самая высокая тактовая частота, которую когда-либо приходилось видеть у Snapdragon 8 Gen 4, как с точки зрения производительных, так и эффективных ядер. Что, впрочем, и следовало ожидать.

Samsung использует специальные разогнанные чипы Snapdragon for Galaxy в своих флагманских телефонах серии Galaxy S, которые, как правило, имеют более высокую тактовую частоту, чем обычные версии. Таким образом, чип, который появился в Galaxy S25 Ultra, вероятно, является моделью Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy.

Как и следовало ожидать, новый тест показал более высокую оценку производительности Galaxy S25 Ultra в Geekbench, особенно в многоядерном тесте, которая выросла с 9080 до 9706 баллов. Однако производительность в одноядерных нагрузках несколько снизилась. Сейчас она находится на отметке 3011 баллов по сравнению с 3069 баллами ранее.

Однако нужно обратить внимание, что это первые тесты смартфона, и Samsung еще предстоит провести ряд оптимизаций, чтобы получить максимальную отдачу от флагманского чипсета. И хотя синтетические тесты дают представление о возможностях телефона, они не всегда отражают реальную производительность в приложениях. Они просто дают нам представление о том, насколько хорошо устройство справляется с ежедневной эксплуатацией, и чем оно отличается от конкурентов, а также предшественников.

Если учесть последние данные Geekbench, то iPhone 16 Pro Max превосходит Galaxy S25 Ultra по производительности. iPhone смог набрать около 3400 баллов в одноядерных тестах и 8300 баллов в многоядерных тестах. Как обычно, iPhone обеспечивает более высокую производительность при использовании одного ядра, но отстает в производительности на нескольких ядрах по сравнению со своим конкурентом на платформе Android.