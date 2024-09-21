Однако уступает конкурентам при многопоточной нагрузке и в производительности графики

Мобильные чипы Intel Lunar Lake были выпущены 3 сентября, но ноутбуки на базе этих чипов дебютируют только на следующей неделе, 24-го сентября. Процессоры Core Ultra 200V линейки Lunar Lake представляют собой комбинацию из производительных ядер Lion Cove и энергоэффективных ядер Skymont. Хотя на данный момент есть только информация о производительности и эффективности этих чипов от самой компании, ранние обзоры показали примерные возможности Core Ultra 200V.

Вьетнамский YouTube-канал ThinkView сравнил процессор Intel Core Ultra 7 268V "Lunar Lake" на ноутбуке Dell XPS 13 с его конкурентами от AMD и Apple. Видно, что Core Ultra 7 268V показывает впечатляющие результаты, превосходя чипы AMD как по производительности, так и по энергоэффективности. Для теста использовался ноутбук Dell XPS 13 с Core Ultra 7 268V, 32 ГБ памяти LPDDR5X-8533 и ОС Windows 11 Home.

Как видно из таблицы, Intel Core Ultra 268V при 15 Вт превзошел как Ryzen AI 9 HX 370 при 21 Вт, так и Apple M3 при 6 Вт по показателям одноядерной производительности. Core Ultra 7 268V не только показал немного более высокий результат, но и сделал это за счет большей энергоэффективности, чем Ryzen AI 9 HX 370. Тем не менее Apple M3 остается непобедимым в плане эффективности.

Однако с многопоточной производительностью все обстояло иначе, и Core Ultra 268V не смог достичь конкурентоспособного результата по сравнению с Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen Z1 Extreme. Следует помнить, что Core Ultra 268V не нацелен на обеспечение впечатляющей многопоточной производительности, поскольку чип ориентирован на низкие и средние нагрузки.

Кроме того, Ryzen AI 9 HX 370 и Ryzen Z1 Extreme предлагают значительно больше ядер и потоков. Z1 Extreme имеет 16 потоков, в то время как Ryzen AI 9 HX 370 имеет 24 потока для работы по сравнению со всего лишь 8 потоками на чипе Core Ultra 7 268V.

В графическом тесте TimeSpy Core Ultra 268V снова показал хорошие результаты, набрав 3715 баллов против 3562 у Ryzen AI 9 HX370. Это показывает, что графический процессор Arc 140V действительно неплох по сравнению со своими конкурентами и позволяет играть в большинство игр без каких-либо проблем.

Однако стоит помнить, что Core Ultra 7 268V работает на мощности 17 Вт, но ноутбуки с Ryzen AI 9 HX 370 можно настроить на гораздо более высокий уровень TDP. Что и было показано рецензентом, поскольку он смог настроить Vivobook S14 с Ryzen AI 9 HX 370 на мощность 55 Вт, в то время как Dell XPS 13 мог работать только в режиме 17 Вт, что снижает игровую производительность Dell XPS 13. Ryzen AI 9 HX 370 смог достичь более 50 к/с в Far Cry 6, в то время как Core Ultar 268V смог показать только в районе 30 к/с. В Black Myth: Wukong чип AMD обеспечивал 100+ к/с, а Intel оставался на отметке около 50 к/с.

Это показывает, что, хотя Arc 140V от Intel является отличным встроенным графическим решением, комбинация из CPU и GPU создает общую производительность. Поэтому Lunar Lake отлично подойдет для карманных компьютеров, таких как MSI Claw 8, который станет преемником Claw 7, работающим на чипе Intel Meteor Lake. Также можно ожидать улучшения игровой производительности, когда станут доступны официальные драйверы для графических процессоров в составе Core Ultra 200V.

Стоит обратить внимание, что Intel в основном сосредоточилась на эффективности и времени автономной работы ноутбуков на базе Lunar Lake. В обзоре видно, что ноутбук может работать более пяти часов с аккумулятором емкостью 55 Вт·ч. Хотя это неплохие показатели, но они не соответствуют заявлениям, выдвинутым Intel при запуске.

Конечно, время автономной работы увеличится, если аккумулятор будет иметь емкость более 70 Вт·ч. Тесты проводились на инженерном устройстве, и в других сообщениях можно наблюдать несколько разных показателей времени автономной работы.

В целом чипы Lunar Lake отлично подходят для легких нагрузок, однако пользователям, которые планируют выполнять серьезную работу, такую как 3D-рендеринг, редактирование видео и игры без дискретного графического процессора, на данный момент лучше подойдут ноутбуки на базе Strix Point от AMD.